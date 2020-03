Où The Bygone a été filmé? Les emplacements de Netflix Neo-Western dévoilés – HITC

The Bygone a été diffusé lundi sur Netflix (États-Unis).

Le long métrage met en vedette – et est également écrit et réalisé par – Graham Phillips (Zach Florrick dans The Good Wife) en tant que propriétaire d’un ranch, Kip Summer, qui, pleurant la mort de sa mère, cherche du réconfort dans un bordel à proximité.

C’est là que Summer rencontre – et par la suite sauve – une prostituée appelée Waniya, interprétée par Sydney Schafer (l’un des modèles de Face Off), après l’avoir vue victime de violence.

Lorsque Waniya disparaît, l’attention se tourne alors vers Paris, incarnée par Shawn Hatosy (Andrew ‘Pope’ Cody dans Animal Kingdom), un proxénète recherché pour meurtre.

The Bygone se déroule dans le secteur pétrolier en plein essor qu’est l’État du Dakota du Nord, aux États-Unis, avec la ville de Williston spécifiquement mentionnée dans le film.

Mais où le tournage a-t-il réellement eu lieu?

Où le film The Bygone a-t-il été tourné?

The Bygone a été filmé à environ mille kilomètres au sud de Williston, en Oklahoma.

Selon The Oklahoman, l’un des producteurs du film, Eric Watson, a déclaré qu’une fois que les frères Phillips, Graham et Parker, ont suggéré l’État comme lieu possible, ils ont contacté le bureau local du film et de la musique “et n’ont jamais regardé en arrière”.

“De la Commission du film à l’équipe locale, aux endroits fantastiques et aux gens généreux et chaleureux que nous avons rencontrés, il n’y a pas eu un moment où nous avons regretté notre décision”, a ajouté Watson.

La photographie principale devait avoir lieu le 10 novembre 2017 à Oklahoma City, des prises de vue supplémentaires étant prévues dans la région environnante et dans tout l’État, la production devant se terminer avant les vacances de Noël.

La bande-annonce du passé

Vous pouvez avoir un aperçu de certains de ces endroits dans la bande-annonce officielle du film ci-dessous, gracieuseté de Phillips Pictures.

Comment regarder The Bygone au Royaume-Uni

The Bygone n’est pas actuellement disponible pour regarder sur UK Netflix, et il n’est pas encore clair si et quand cela est susceptible de changer.

Si vous voulez vraiment le voir, cependant, le film peut être acheté ou loué à divers endroits.

Si vous empruntez, Amazon Video et Apple iTunes (1,99 £ chacun) sont vos paris les moins chers.

