“Ou tu mets les piles, ou la patience s’épuisera pour moi”

Le premier micro pass du Gala 3 de ‘OT 2020’ qui s’est tenu le mercredi 29 janvier s’est conclu par la performance de groupe de “Kisses” d’El Canto del Loco. Une interprétation par les candidats qui ont fini par libérer la langue des enseignants, dirigée par Noemí Galera, Manu Guix, Mamen Mendizábal et Ivan Labanda, qui Ils n’ont pas hésité à exprimer leur frustration face au manque d’énergie et d’intérêt qu’ils ont détecté chez les candidats.

Les professeurs de ‘OT 2020’ apportent une touche d’attention aux concurrents lors du premier micros pass du Gala 3

“Vous êtes sans énergie”, a observé le réalisateur après avoir conclu la représentation. “Il semble qu’il n’y ait personne avant le refrain, que le rôle escroc de ce sujet soit perdu. La partie individuelle de chacun doit être beaucoup plus effrontée”, a critiqué Manu pour sa part, après quoi Labanda a avoué sa perplexité quand il a vu que “vous obtenez en aucune façon, traîné sur le sol”. “Vous avez cette énergie, nous l’avons vue. Pourquoi ne mettons-nous pas 80 000 personnes dans le groupe? Je jure que je ne la comprends pas”, a reconnu le professeur par intérim. “Pourquoi avez-vous enduré des heures dans les castings? Pour être ici avec un esprit triste?”, A demandé Galera, qui a souligné les efforts d’enseignants comme Ivan ou Vicky pour demander des cours avec eux et les aider à s’améliorer.

“Si les principaux intervenants se soucient de trois concombres, alors pour nous …”, a poursuivi le réalisateur, avant de rappeler aux concurrents que “qui montre son visage dimanche, c’est vous”. “Nous en sauverons un, si nous considérons que nous devons économiser. Si cette attitude continue, nous devrons l’envisager”Galera a promis, ajoutant que “nous vous aimons beaucoup, nous serons à mort, à condition qu’il y ait une réponse.” “Nous ne voulons pas être taquinés”, a déclaré Naomi, après quoi elle a critiqué le fait que tout le monde était “pour la traînée”. “Vous ne réalisez pas que les coraux sont les plus amusants. Peu de choses sont aussi agréables dans la vie que de chanter en chœur”, a déclaré Guix. Le directeur musical a même reconnu que “monter dans les groupes des éditions précédentes était ma classe préférée”. “Dans cette édition, ils sont comme ma torture particulière”, a avoué le réalisateur, avant de reprocher aux garçons que “vous êtes contre vous. Ne jouissez pas du meilleur que vous avez”.

“Vous devez travailler dur”

Les candidats de «OT 2020» lors de la réprimande de leurs professeurs

“Nous vous donnons des outils. Les exercices sont à étudier et à intégrer”, Mamen est intervenu, qui a rappelé aux concurrents que “la non-évolution est la mort dans ce programme”. “Et viens te taire. Nous mourons d’envie de faire ça, mais tu dois te retourner”, a déclaré le professeur. “Vous mangerez un cairn lorsque vous quitterez ici car vous n’y assistez pas. Si vous voulez avoir une carrière, vous devez travailler dur. Vous n’aurez jamais autant de cours qu’ici. Vous ne pourrez jamais monter chaque semaine à une étape comme ‘OT'”, a-t-il déclaré. Office “Ceux qui sont restés en dehors du casting devraient être chez eux en pensant:” Regardez comme c’est bon. Ils ont pris ma place et ils en profitent du côté des boules “”, a ajouté le réalisateur, après quoi il a exhorté les garçons à “rendre difficile la nomination du jury”.

“Nous sommes tous fatigués, mais nous venons ici pour tout donner, afin que vous brilliez. Et si vous n’en avez pas envie, eh bien”, a expliqué Naomi. Le réalisateur a alors lancé un ultimatum: “Ou tu mets les piles, ou la patience s’épuisera pour moi”. “C’est frustrant. Ce n’est plus le temps que nous passons ici, mais le temps que nous passons dehors, à préparer des exercices, tout en fonction de ce que vous nous donnez, comment vous faire briller”, a avoué Labanda, après quoi il a ajouté que “ça me donne le sentiment” qu’il faut les accompagner pour respirer l’énergie “, sinon,” il faut tout recommencer à zéro “. “Appliquez l’histoire. Décidez ce que vous voulez faire de votre carrière et de votre vie”, A conclu Galera, avant que les enseignants ne finissent par prendre leur retraite.

.