Où voir le concert du salon pour le coronavirus

Il y a eu plusieurs célébrités qui se sont jointes pour faire le Concert dans le salon cela aura lieu à cause du coronavirus, vous ne pouvez pas le manquer, nous vous dirons où le voir, l’événement a été organisé par Elton John.

“Concert iHeart Living Room pour l’Amérique” Il est né de la pandémie mondiale que nous traversons actuellement, étant de grands musiciens participant à ce super concert.

Vous pouvez profiter des artistes grâce à l’événement organisé par Elton john comme Alicia Keys, Backstreet Boys, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Mariah Carey et Tim McGraw qui ont été les premiers à se joindre.

Plus tard, d’autres célébrités ont décidé d’aller à l’appel du chanteur en tant que: Ciara, Demi Lovato, Russell Wilson, Lizzio, Camila Cabello, Dave Grohl, Sam Smith et plus encore.

Vous pouvez profiter du super concert sur votre télévision, il aura un durée approximative d’une heure Et le meilleur de tous, il n’y aura pas de publicités impliquées.

Concert iHeart Living Room pour l’Amérique, diffusée sur FOX TV et ses plateformes numériques: 21 h 00 HE et 18 h 00 HP sur Fox, ainsi que sur les stations de radio iHeartMedia à travers le pays et l’application iHeartRadio.

Heures: Entre 22h00 et 23h00 Heures du Chili, 21h00 Mexique, 22h00 Argentine

“Les invités apparaîtront de la sécurité fournie par leurs propres maisons et seront enregistrés avec leurs propres téléphones portables, caméras et équipement audio”, a déclaré Fox – un signal qui soutiendra la diffusion et la diffusera en direct en Amérique du Nord.

Ce sera un total de 16 personnalités qui sera présenté et selon un communiqué de presse, l’objectif du Living Room Concert est de montrer la force et la résilience contre COVID-19.

En outre, un hommage sera rendu aux personnes qui continuent de travailler pour aider les personnes malades qui risquent également de une contagion et aussi un soutien pour ceux qui en ont le plus besoin.

