Ouah! Belinda a été photographiée en mesh et avec des lentilles de contact, elle ressemble à une Barbie!

La belle chanteuse Belinda a surpris tous ses fans avec ce selfie: elle a retenu toute l’attention mais elle ne lui ressemble même pas, elle est comme une Barbie humaine!

21 mars 2020

Belinda Elle a déjà 30 ans mais son talent et sa beauté sont totalement intacts.

Elle a commencé à jouer dès son plus jeune âge et plus tard, elle a signé avec une maison de disques pour montrer ses compétences musicales. “Light without gravity” est l’un des grands succès de la “Princess of Latin Pop”.

Belinda à ses débuts.

Mais Belinda est déjà une femme et pour cette raison, elle rassemble près de 10 millions d’adeptes. Après tout, c’est une bombasse!

Au cours des dernières heures, ses fans ont dévoilé une photo sur les réseaux sociaux, un selfie que la chanteuse a pris mais où elle ne semble pas du tout. S’agit-il d’un truc de photoshop, de sorcellerie ou Belinda a-t-elle décidé de changer son look pendant quelques secondes?

Maman! En maille rouge, avec seulement un kimono sur le dessus et des yeux bleu clair qui brillent et paraissent plus clairs que d’habitude, sont-ils les vôtres ou les contacts? Quelle femme!

.