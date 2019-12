Ouah! JLo danse avec un pantalon noir tellement serré que tout est marqué, ça va exploser!

JLo a 50 ans, mais il semble 20 ans plus jeune. Elle est super athlétique et a autant d'énergie qu'une jeune fille de 25 ans. Wow!

23 décembre 2019

JLo Elle a tellement d'énergie et est tellement athlétique qu'il semble parfois mensonger qu'elle ait récemment fêté ses cinquante ans lors d'une fête spectaculaire.

Son petit ami, l'ancien grand Alex Rodriguez, vient de mettre en ligne une vidéo sur son Instagram où nous voyons la diva du Bronx danser une de ses chansons avec un look d'exercice qui est sur le point de mourir.

Un haut noir très court et un pantalon caoutchouté noir velouté font l'ensemble qui montre cette belle femme bougeant légèrement ses hanches au rythme d'un de ses propres tubes. Fantastique!

"C'est ce que je ressens à propos des achats de Noël", écrit-il Arod dans la légende qui accompagne cette vidéo.

JLo Il était et continue d'être l'une des figures les plus importantes du mouvement pop mondial, avec un grand corps qui semble provenir d'un autre monde et un rythme que seul son héritage latin peut lui donner. Belle!