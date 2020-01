Oui, aujourd’hui est le jour où Windows 7 meurt officiellement

Comme il l’a annoncé il y a un an, Microsoft a cessé de prendre en charge Windows 7, l’un des systèmes d’exploitation les plus populaires de la marque fondée par Bill Gates. Bien qu’il s’agisse d’un système d’exploitation depuis plus d’une décennie, il est surprenant de connaître le grand nombre d’ordinateurs qui exécutent toujours Windows 7, en particulier dans les marchés émergents. Windows 7 a été lancé en juillet 2009 et a presque immédiatement séduit les consommateurs, probablement parce que son prédécesseur, Windows Vista, a été un échec retentissant.

Ainsi, à compter d’aujourd’hui, le 14 janvier 2020, Microsoft cessera de prendre en charge ce système d’exploitation. Ce qui signifie que vous ne recevrez plus de nouvelles mises à jour gratuites. Microsoft fournira des mises à jour de sécurité à ceux qui les paieront au cours des trois prochaines années, augmentant le coût annuel jusqu’à la mort finale du projet en 2022. Cette option n’est recommandée qu’aux entreprises et non aux utilisateurs normaux.

“Bien que vous puissiez continuer à utiliser votre ordinateur personnel (PC) avec Windows 7, sans logiciel et mises à jour de sécurité en continu, vous serez plus à risque de virus et de” logiciels malveillants “.” Votre PC continuera à démarrer et à fonctionner, mais vous ne recevrez plus de mises à jour logicielles – y compris les mises à jour de sécurité – de Microsoft. En outre, le service client Microsoft ne sera plus disponible pour fournir un support technique Windows 7. Après le 14 janvier 2020, Microsoft vous recommande fortement d’utiliser Windows 10 au lieu de Windows 7 », indique une déclaration de Microsoft.

Selon les données de consultation de Statcounter, Windows 10 est présent dans 65,4% des ordinateurs personnels, tandis que Windows 7 était le deuxième système d’exploitation le plus populaire, étant présent dans 27% du marché.

À titre de mesure agressive de Microsoft pour forcer les utilisateurs de Windows 7 à passer à Windows 10, la société a annoncé que les personnes dont les ordinateurs ont moins de trois ans peuvent payer pour mettre à niveau leur système d’exploitation vers Windows 10 en payant 139 $ pour appareil Il y a 4 ans, lorsque Windows 10 a été lancé, Microsoft a proposé une mise à jour gratuite, mais la société n’a plus cette offre. De même, Microsoft suggère que, si vous avez un ordinateur de plus de 3 ans, il est conseillé d’acheter un nouvel ordinateur qui fonctionne avec Windows 10.

