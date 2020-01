Oui – c’était Natalie Gumede dans Midsomer Murders épisode 1 – HITC

Midsomer Murders est de retour pour sa 21e série comprenant une foule de stars invitées dont l’ancienne finaliste de Strictly Natalie Gumede.

Vous pensez qu’après 20 séries, il ne restera plus personne à tuer dans le comté fictif de Midsomer.

Mais alors que la série très appréciée ITV Midsomer Murders revient sur nos écrans pour sa 21e série en janvier, cela semble être tout sauf le cas avec un nouveau mystère à résoudre pour DCI John Barnaby.

La série 21 a commencé le mardi 21 janvier et voit Midsomer saisi par une version fictive de Strictly Come Dancing qui arrive en ville.

Cependant, derrière le faste, le glamour et les paillettes de la Paramount Dance Extravaganza se cachent des querelles profondes et une passion passionnée qui se révèle être un mélange fatal.

Midsomer Murders est de retour!

Après la fin officielle de la série 20 de Midsomer Murders la semaine dernière (14 janvier), il n’a pas fallu longtemps pour que le nouvel épisode commence avec le premier épisode de la nouvelle série, intitulé The Point of Balance, diffusé le 21 janvier.

Nous rejoignons DCI John Barnaby alors que le comté de Midsomer est fasciné par l’arrivée d’un spectacle de danse en tournée.

Mais alors que tout cela peut sembler être des sourires et des paillettes, sous la surface, les tensions sont profondes parmi les danseurs du groupe de tournée et atteignent le point de rupture à Midsomer, comme il le fait si souvent, et DCI Barnaby est de nouveau mis en action.

Rencontrez Natalie Gumede en tant que Rachel Stevenson

Alors que le premier épisode de la nouvelle série met en vedette des acteurs de télévision de renom tels que Nigel Havers et Christopher Timothy, toute une série d’anciennes stars de Strictly Come Dancing font leurs débuts dans Midsomer Murders dans l’épisode de danse, notamment Cassidy Little, Faye Tozer, Danny Mac, Tom Chambers et Natalie Gumede.

Les deux derniers sur cette liste, Tom Chambers et Natalie Gumede, jouent respectivement Ray Wilder et Rachel Stevenson et ont une relation très étroite dans l’épisode. En plus d’être des partenaires de danse, le couple est également dans une relation ensemble.

Cependant, ce n’est pas tout à fait simple pour Rachel car il s’avère qu’un ancien petit ami et partenaire de danse la fait chanter.

Dans quoi d’autre Natalie Gumede était-elle?

Natalie Gumede est une actrice de 35 ans qui a eu une carrière de 16 ans au moment de la rédaction de ce document.

Son premier rôle majeur dans l’industrie est venu en 2004 de Von Trapped, un film télévisé d’ITV qui parodie The Sound of Music.

Suite à cela, Natalie Gumede est apparue dans toutes sortes de feuilletons comme Emmerdale à des séries comiques telles que Ideal et des séries dramatiques telles que Jekyll et Hyde en 2015.

Cependant, malgré près de 20 rôles d’acteur à son nom, Natalie Gumede est sans doute mieux connue pour son passage dans la série 2013 de la série de danse BBC One Strictly Come Dancing où elle a terminé deuxième de Abbey Clancy.

Si vous avez manqué Natalie Gumede sur Midsomer Murders, l’épisode The Point of Balance est disponible sur ITV Hub.

Dans d’autres nouvelles, qui est Star Trek: la star de la découverte Sonequa Martin-Green? Âge, Instagram, rôles précédents!