Oui, c’était Victor McGuire dans l’annonce de la police d’Haribo en 2020! Les fans impressionnés par l’apparence enfantine de l’acteur – HITC

La dernière annonce de Haribo pour enfants est ici et c’est sans doute la meilleure à ce jour.

La création d’une publicité télévisée mémorable pourrait facilement être considérée comme une forme d’art.

Pour de nombreuses entreprises, la création d’une publicité télévisée mémorable nécessite soit l’embauche d’une énorme star de cinéma, soit l’utilisation d’une chanson bien connue.

Mais pour la confiserie Haribo, cela n’a pas été le cas avec leur récente campagne de voix d’enfants.

L’annonce a eu plusieurs itérations au cours des dernières années, la dernière en date de mars 2020 montrant deux policiers parlant comme des enfants et profitant d’un paquet de bonbons Haribo.

Cependant, l’annonce a rapidement attiré l’attention de beaucoup pour avoir présenté l’acteur Victor McGuire.

Annonce 2020 d’Haribo

Conformément à leur récente campagne de voix d’enfants, une nouvelle annonce de la marque de confiserie Haribo est arrivée.

L’annonce se concentre sur deux policiers enfantins alors qu’ils profitent d’une pause collation sucrée.

Parlant dans la voix des enfants, le couple discute de la façon dont leurs bonbons pourraient être des éléments clés dans un complot diabolique de flics et de voleurs.

Qui apparaît dans l’annonce?

Le visage le plus célèbre de la dernière publicité de Haribo est Victor McGuire.

McGuire apparaît à gauche dans l’annonce et obtient le moment fort de l’annonce quand il se rend compte “nous sommes la police!”

Cependant, l’identité de son collègue sportif de la moustache au guidon est inconnue.

Victor McGuire: Films et TV

Victor McGuire est un acteur que beaucoup auront vu, même si vous ne le savez pas.

Le Liverpudlian âgé de 56 ans a plus de 50 crédits d’acteur à son actif, avec des rôles impressionnants tout au long de sa carrière.

Après avoir fait ses débuts sans prétention dans la mini-série de Channel 4, One Summer, McGuire a eu des rôles impressionnants, avec des moments forts comme Bread, Goodnight Sweetheart, Tchernobyl, Trollied et, bien sûr, Guy Ritchie’s Lock, Stock and Two Fumeurs Barrells.

Cependant, l’annonce Haribo 2020 l’emporte facilement sur tous ces rôles.

Dans d’autres nouvelles, Quiz: qui joue Adrian Pollock? Découvrez Trystan Gravelle qui veut devenir millionnaire? personnage