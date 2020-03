Oui, Gisele Bündchen a une sœur jumelle, mais elle est trop mariée

Gisele Bündchen est devenue célèbre en tant que mannequin, marchant sur la piste pour des marques comme Victoria’s Secret. Ces jours-ci, Bündchen est principalement à la retraite de la modélisation et passe son temps à élever ses enfants avec son mari, Tom Brady, et à travailler sur des projets qui sont importants pour elle. Elle est également appréciée des fans de football pour la façon dont elle soutient sans relâche Brady. Pourtant, peu de fans connaissent l’étendue du dévouement de Bündchen à sa famille et la relation très étroite qu’elle partage avec sa sœur.

Tom Brady et Gisele Bündchen | John Shearer / . pour THR

La légendaire carrière de mannequin de Gisele Bündchen

Gisele Bündchen est née au Brésil en 1980. Élevée par une grande famille aimante, comprenant ses parents et ses cinq sœurs, Bündchen excellait à l’école et apprenait plusieurs langues. À l’âge de treize ans, la mère de Bündchen l’a inscrite à un cours de mannequin dans l’espoir d’améliorer sa posture, avec sa sœur jumelle Patricia et son autre sœur Gabriela. Il n’a pas fallu longtemps pour que Gisele Bündchen attire l’attention de diverses agences de mannequins et, à l’âge de quatorze ans seulement, sa carrière était en marche.

À la fin des années 90, Bündchen travaillait avec de grandes marques de mode comme Missoni, Valentino, Ralph Lauren et Dolce & Gabbana. Bündchen a attiré l’attention pour sa beauté classique et ses longues jambes et a été photographiée aux côtés de modèles emblématiques tels que Kate Moss et Naomi Campbell. Au milieu des années 2000, Bündchen était considérée comme l’un des meilleurs modèles au monde et pouvait avoir son choix de défilés. Elle a également lancé sa propre marque de soins de la peau, prouvant qu’elle avait de sérieuses aspirations commerciales. Depuis 2009, Bündchen est marié au pro du football Tom Brady et les deux ont accueilli deux enfants ensemble.

La sœur jumelle secrète de Gisele Bündchen

Il y avait presque plusieurs sœurs Bündchen dans le monde de la modélisation. Bien que Gisele Bündchen ait rejoint sa première classe de mannequin avec sa sœur jumelle Patricia, elle était la seule à gravir les échelons de l’industrie. Patricia Bündchen, cependant, ne ressentait aucun ressentiment envers son jumeau et a décidé de consacrer son temps à aider à gérer la carrière de Gisele Bündchen. Au fil des ans, Patricia Bündchen a travaillé comme manager de Gisele ainsi que son porte-parole. Cet arrangement semble leur convenir parfaitement, d’autant plus que Patricia Bündchen serait très timide par rapport à la personnalité sortante de Gisele.

En plus d’être la directrice et porte-parole de Gisele Bündchen, Patricia aide sa sœur aînée à gérer ses activités commerciales, y compris la ligne de lingerie qu’elle a organisée en 2011. Bien que Patricia Bündchen ait tendance à rester à l’écart des médias sociaux, elle a surgi de temps à autre sur le compte de sa sœur. à temps.

Que fait la sœur de Gisele Bündchen maintenant?

En 2010, Patricia Bündchen a rejoint sa sœur dans le club des personnes mariées lorsqu’elle a fait le lien avec Rodrigo Pereira. Leur mariage au Brésil était une affaire vraiment fabuleuse, et toute la famille et les amis de Bündchen étaient sur place pour aider à célébrer. L’occasion a été rendue très spéciale depuis que Gisele Bündchen et Tom Brady sont arrivés avec leur fils de trois mois, Benjamin. Le bébé a pu rencontrer tous ses proches brésiliens tandis que Gisele Bündchen était la demoiselle d’honneur de sa sœur.

Ces jours-ci, Patricia Bündchen garde un profil bas mais visite toujours sa sœur régulièrement. Les deux semblent même partager des intérêts très similaires, dans la vie saine, le yoga et la méditation, sur la base des publications Instagram que Gisele Bündchen partage de temps en temps. Il semble que Patricia Bündchen ne regrette absolument pas d’avoir quitté l’industrie du mannequinat quand elle l’a fait et qu’elle et sa soeur jumelle aient eu une vie heureuse, productive et pleine de sens.