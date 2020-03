Oui, il existe déjà des vidéos pédagogiques sur le coronavirus

Le thème de la mode dans le monde est le coronavirus, et ce n’est pas pour moins. COVID-19 a tué plus de 3 000 personnes, a infecté plus de 90 000 personnes et est déjà considéré comme une pandémie qui affectera une grande partie de la population dans les mois à venir, et même son expansion a contraint à annuler des matches de football, des événements technologiques, des concerts et, selon les rumeurs, pourrait même reporter la jeux olympiques. Quoi qu’il en soit, tout le monde parle du coronavirus, et ce n’était qu’une question de temps avant que l’industrie du porno ne se tourne vers ce phénomène viral.

Selon la carte mère, Une recherche sur Pornhub du thème «coronavirus» donne 112 vidéos liées au sujet, Parmi celles-ci figurent des vidéos pornographiques avec des titres aussi directs que “MILF en quarantaine de coronavirus peut être pris en échange de médicaments” et “Patients atteints de coronavirus pris en salle de quarantaine”. Sur d’autres plateformes pornographiques en ligne populaires, il y a moins d’options, comme dans xHamster, qui ne dispose que de 4 vidéos sur le sujet. Malgré cela, xHamster a annoncé avoir accordé des comptes premium à son service dans tous les domaines où une crise de coronavirus est connue. Comme prévu, le service s’est effondré, dépassant de loin la capacité du service à créer de nouveaux comptes.

Le porte-parole de xHamster a expliqué pourquoi il pensait qu’il y avait tant d’intérêt pour le porno lié au coronavirus:

«Je pense que les gens sont attirés par le porno thématique sur COVID-19 de la même manière que les gens qui ont peur de leur ombre regardent des films d’horreur: nous recherchons tous des choses qui nous font sentir vivants. COVID-19 est quelque chose qui provoque la peur et le mystère, et le monde doit pouvoir ressentir quelque chose, et quelle meilleure façon de vous faire sentir que la crise mondiale dans laquelle nous sommes.

Pour aggraver les choses, Chase Poundher, acteur porno et créateur de vidéos pour adultes, a publié une vidéo porno qui comprend initialement une brève capsule de 30 secondes qui explique ce qu’est le coronavirus, qui sont les protections buccales appropriées pour vous protéger, et même une explication de la raison pour laquelle il est nécessaire d’utiliser une protection pendant l’acte sexuel.

Ce ne sont pas les seules vidéos Chase avec des informations similaires. Dans une autre vidéo de l’acteur et producteur, l’actrice Horny Slut apparaît dans sa maison. Il crie immédiatement: «Papa, je suis à la maison! Et je suis très excitée! ” Sorti de nulle part, Chase Poundher apparaît avec un embout buccal industriel et l’empêche de dire: «Attendez, ne bougez pas d’un pied. N’avez-vous pas entendu parler de COVID-19? ”, Et procède à donner une explication de 30 secondes du sujet.

«Nous savions que le coronavirus se prêtait à la fabrication de« matériel viral », mais nous savions également qu’il affectait tragiquement les gens. Nous ne voulions pas les insulter en rendant une vidéo trop réelle. Nous savons personnellement que les gens se sont vraiment enfermés à Wuhan et nous l’avons fait en pensant à eux. Nous nous demandons: seraient-ils offensés par cela? Ou est-ce que cela les détournerait de leur situation? Et nous leur avons fait penser à obtenir la dernière version », a déclaré Horny Slut.

Chase pense que le porno est un bon moyen d’envoyer des messages éducatifs et, dans ce cas, la santé publique:

«Nous pensons à utiliser notre porno comme un moyen d’offrir des informations légitimes, avec un certain soulagement comique inclus, pour intéresser les gens et réduire nos chances d’être censuré. L’idée a été générée, car nous savons que chaque événement actuel finit par se transformer en porno, et nous savions que cette information atteindra les gens via des plateformes moins censurées, comme Pornhub. »

Après une enquête rapide, il est facile de découvrir que la grande majorité des vidéos porno sur les coronavirus sont des moyens faciles de s’engager dans la conversation. Autrement dit, dans la plupart des cas, ce sont de vieilles vidéos porno avec un acteur asiatique, soi-disant infecté par un coronavirus selon la description de la vidéo. Ou des vidéos porno courantes, auxquelles la description ou le titre ajoute un élément lié à COVID-19. Malgré tout, soudain, il y a une certaine curiosité, comme une vidéo avec deux personnes en costume qui les couvrent complètement, semblable à celles utilisées pour éviter la contamination par des matières dangereuses, qui prétendent faire l’amour à travers le tissu élastique de leur uniformes D’autres sont, apparemment, des vidéos de personnes en quarantaine pour coronavirus, qui essaient de gagner de l’argent à la maison selon la description. Encore une fois, il est presque certain qu’ils sont faux, car une personne infectée par le coronavirus, avec une fièvre énorme, ferait à peine une vidéo porno.

Cependant, ils sont la preuve que n’importe quel sujet, en devenant populaire, finit par générer des tonnes de pornographie.

