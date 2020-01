Out on Television Trailer présente un nouvel Apple TV + Docuseries

Visible: la bande-annonce de Out on Television présente la nouvelle Apple TV + docuseries

Apple TV + a publié la bande-annonce officielle de leur prochaine série documentaire en 5 parties intitulée Visible: à la télévision, mettant en vedette des interviews de célébrités telles que Ellen DeGeneres, Bill Porter, Anderson Cooper et plus encore alors qu’elles parlaient de l’évolution de la représentation LGBTQ + à la télévision. Créées par Ryan White et Jessica Hargrave, nominés aux Emmy Awards, les docuseries seront disponibles en streaming le 14 février. Découvrez la vidéo dans le player ci-dessous!

Visible: à la télévision étudie l’importance de la télévision en tant que média intime qui a façonné la conscience américaine et comment le mouvement LGBTQ a façonné la télévision. Combinant des images d’archives avec des interviews avec des acteurs clés du mouvement et de l’écran, les docuseries sont racontées par Janet Mock, Margaret Cho, Asia Kate Dillon, Neil Patrick Harris et Lena Waithe.

Chaque épisode d’une heure explorera des thèmes tels que l’invisibilité, l’homophobie, l’évolution du personnage LGBTQ et la sortie dans l’industrie de la télévision. Les docuseries présentent des interviews inédites avec Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Anderson Cooper, Billy Porter, Rachel Maddow, Don Lemon, Sara Ramirez, Jesse Tyler Ferguson et des dizaines d’autres.

Visible: à la télévision est dirigé et produit par Ryan White (Demandez au Dr Ruth, L’affaire contre 8, Til Gardiens) La série est également produite par Jessica Hargrave, Wilson Cruz et Wanda Sykes.