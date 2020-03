Outbreak Une épidémie de coronavirus met en danger le Festival de Cannes

Festival de Cannes

L’interdiction de rencontrer plus de 5 000 personnes dans des espaces clos jusqu’au 31 mai met le Festival en danger.

Dans un effort pour contenir l’épidémie de coronavirus en France, le ministre de la Santé du pays a prolongé jeudi l’interdiction de rencontrer plus de 5000 personnes dans des espaces clos jusqu’au 31 mai, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la prochaine édition du Festival de Cinéma de Cannes.

L’interdiction des grandes réunions en salle a été émise pour la première fois le 29 février, mais elle a maintenant été modifiée. L’annonce du ministre a également indiqué que le représentant de l’Etat français dans chaque région a le droit “d’interdire ou de restreindre, même par des mesures individuelles, d’autres petites réunions”.

La prolongation de l’interdiction jusqu’au 31 mai jette une ombre sur le Festival de Cannes, qui aura lieu du 12 au 23 mai, et plus encore pour le marché du film de Cannes, qui se déroule en partie dans un espace réduit, et l’année dernière a réuni 12 527 participants.

Un porte-parole du festival de Cannes a déclaré à Variety.com que ni le festival ni le marché du film ne seront affectés par cette interdiction car aucun des événements ne rassemble plus de 5 000 personnes à la fois en un seul endroit.

L’épidémie de coronavirus en France a déjà provoqué l’annulation de MipTV, la vitrine télévisuelle internationale qui se déroule à Cannes fin mars / début avril, tandis que Canneseries, le festival annuel de théâtre en collaboration avec Reed Midem, a été reporté à courir aux côtés de Mipcom en octobre.

Le sort de Series Mania, le festival dédié aux séries dramatiques organisées à Lille et programmé fin mars, est également dans les limbes.