Outcry: Showtime publie une bande-annonce et une affiche pour de nouvelles séries

Showtime a publié la bande-annonce et l’affiche officielles pour Tollé, une prochaine docusérie en cinq parties qui examine l’histoire passionnante de la star du football du lycée Greg Kelley, sa condamnation controversée et la quête de la vérité et de la justice à mesure que l’affaire se déroule. Vous pouvez consulter la bande-annonce dans le lecteur ci-dessous ainsi que l’affiche dans la galerie!

Kelley a eu un élan incroyable au cours de sa dernière année de lycée à Leander, au Texas, mais cela s’est arrêté soudainement à l’été 2013 lorsqu’il a été arrêté et reconnu coupable d’agression sexuelle super aggravée d’un garçon de quatre ans. Après avoir été condamné à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle, une vague de soutien est apparue, remettant en question l’enquête, les tactiques de l’accusation et, finalement, la validité de la condamnation.

En trois ans, Tollé, produit et réalisé par le réalisateur primé aux Emmy Awards Pat Kondelis, capture une communauté divisée et suit les principaux participants des deux côtés du processus d’appel alors qu’ils travaillent à la poursuite de vérités opposées.

Tollé est produit et réalisé en association avec Kondelis et son équipe de production cinématographique et télévisuelle primée aux Emmy Awards à Bat Bridge Entertainment.

Tollé aura sa première mondiale au festival SXSW à Austin, TX le samedi 14 mars, avant sa première à la télévision sur Showtime le vendredi 3 avril.