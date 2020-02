Outil Instagram pour gérer les comptes les plus consultés

Instagram a lancé aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité dans son application qui vous permet de visualiser et gérer, classer et éditer les comptes que vous suivez et donner la préférence à ceux qui vous intéressent le plus et laissez à la fin celles que vous voyez le moins.

«La mission d’Instagram est de rapprocher les gens et leurs intérêts. C’est un fait que les affinités et les relations peuvent évoluer et changer avec le temps. Que les gens obtiennent leur diplôme, déménagent dans une autre ville, découvrent un nouvel intérêt ou une nouvelle communauté, ou même souhaitent voir leur premier abonné, Instagram propose cette fonction pour faciliter la gestion des comptes d’affilée et ainsi mieux représenter leur intérêts et connexions actuels », a expliqué le réseau social dans un communiqué.

Pour l’activer, vous devez entrer votre profil et sélectionner le bouton “Suivi”, là, vous verrez des catégories telles que “les comptes plus affichés dans le flux” ou “les comptes avec lesquels vous interagissez le moins”.

Vous pouvez également héberger les comptes du premier au dernier que vous avez suivi (révélant qui vous avez suivi en premier).

Là, vous pouvez également gérer facilement les comptes que vous suivez: vous pouvez vous désabonner, vous pouvez appuyer sur les trois points pour gérer les notifications ou désactiver le compte

.