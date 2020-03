«Outlander»: Diana Gabaldon critique la scène d’amour de la saison 5, épisode 6

Claire d’Outlander est connue pour avoir exprimé son opinion. Il n’est donc pas surprenant que la femme qui l’a créée ait fait cela – et puis certains – après l’épisode de cette semaine.

L’auteur Diana Gabaldon, qui a écrit la série de romans sur laquelle la série Starz est basée, a tweeté sa critique sévère d’une partie de l’épisode 6, «Mieux se marier que brûler», dimanche après-midi après le début du streaming sur l’appli Starz. (La chaîne diffuse l’émission le dimanche à 8 / 7c.)

Gabaldon a tweeté que l’épisode était disponible, et un téléspectateur a répondu que la chimie entre les acteurs principaux Caitriona Balfe et Sam Heughan semblait éteinte vers la fin de l’heure, lors d’une scène de sexe dans une étable. (Note de la rédaction: j’ai pensé la même chose et je l’ai mentionné dans mon récapitulatif, que vous pouvez lire ici.) Gabaldon a ensuite répondu au spectateur en lui expliquant pourquoi le moment n’avait pas fonctionné.

“Mauvais dialogue, mauvaise direction, mauvais éclairage, décor maladroit”, a-t-elle indiqué, en veillant à défendre Heughan et Balfe. «Les acteurs ont fait de leur mieux avec ce qu’on leur a donné pour travailler.»

Dans un tweet ultérieur, Gabaldon a précisé qu’elle n’était pas contre l’heure entière, juste cet échange spécifique entre M. et Mme Fraser. “Voulez-vous tous faire attention?”, A-t-elle écrit. “Je faisais explicitement référence à une scène de 45 secondes, PAS à l’épisode.” Plus tard, elle a ajouté que «la plupart du temps, c’était plutôt bien.»

Gabaldon est consultante sur la série Starz, et elle a écrit le prochain épisode 11 de la saison en cours.