«Outlander» Jamie Dancing – Saison 5, épisode 4: Interview de Sam Heughan

Faites que James Alexander Malcolm MacKenzie Baryshnikov Fraser.

Dimanche, l’Outlander a présenté un bref extrait d’une Highland Fling, une danse élaborée que Jamie a exécutée au cours d’une nuit de gaieté avec les hommes marchant dans sa milice. (Lire un récapitulatif complet de l’épisode ici). Naturellement, l’intermède de grande envergure de Big Red a été l’une des premières choses dont nous voulions parler lors de la récente visite de Sam Heughan aux bureaux de TVLine. Lisez la suite pour ses réflexions sur la réussite – ainsi que le sens plus profond de la danse – et ses réflexions sur la décision des Frasers de ne pas élever Wee Bonnie comme la leur.

TVLINE | Je vais vous poser des questions sur la danse maintenant.

Oh mon Dieu. [Laughs]

TVLINE | Dites-moi combien de temps il a fallu pour comprendre à quoi cela ressemblerait. Combien aviez-vous à préparer?

Dans le livre et dans le script, c’était une danse à l’épée. Je voulais faire un Highland Fling, car j’avais l’impression d’avoir vu l’épée danser dans le spectacle. Duncan [Lacroix] a fait une très bonne version de cela [in Season 1]. Donc en fait, ce que je fais, c’est le Highland Fling, qui est une danse qu’ils font sur le champ de bataille. Il s’agit de lancer les chaînes des Britanniques, il y a ce genre de coup de pied dans la jambe et la main [positions] sont sur le cerf. C’est une question de prouesse, mais elle a aussi un message. C’est une sorte de rébellion, donc j’ai aimé ça.

C’était amusant. La situation est, ils se lâchent un peu, et c’est plutôt cool que Claire puisse voir Jamie faire ça pour la première fois. Elle dit: “Oh, il peut vraiment bouger!” [Laughs] Assez difficile, car les bottes que je porte sont impossibles à danser et vous devez être très vigilant. C’est un peu dur avec ces grosses bottes. Mais j’avais un ami à moi qui m’a aidé à m’enseigner; c’est une danseuse des Highlands.

TVLINE | J’adore la conversation que Jamie et Claire ont sur le bébé, et s’ils veulent élever ce bébé comme le leur, après avoir raté l’occasion de le faire avec Brianna. Pourriez-vous, personnellement, imaginer que Jamie soit le père d’un bébé à ce stade de l’histoire?

Je veux dire, il veut désespérément le faire. Il adorerait. C’est quelque chose qu’il aspire vraiment. Il a raté ces années avec Brianna. Il est tellement content qu’elle soit là maintenant et qu’il puisse devenir père, mais il ne l’a jamais eu – et avec Willie, il ne l’a pas vraiment compris non plus: il pourrait en quelque sorte être un père de loin, mais pas vraiment être des mains -on … Je pense que c’est vraiment sympa. Il y a toujours du désir avec ces deux personnages, même s’ils sont plus âgés et qu’ils ont passé des années ensemble et du temps ensemble, ils aspirent toujours à une autre vie ensemble. Je pense que c’est vraiment beau. C’est romantique.