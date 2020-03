“Outlander” Saison 5: Duncan Lacroix s’en va-t-il?

Avertissement: ce message contient un spoiler majeur de l’Outlander de dimanche.

Les téléspectateurs de l’Outlander qui connaissent les romans sur lesquels la série est basée le savent depuis un certain temps: Murtagh Fitzgibbons Fraser vivait sur du temps emprunté.

Le parrain / bras droit de Jamie est décédé sur le champ de bataille de Culloden dans le troisième roman de Diana Gabaldon, Voyager. Et dans l’adaptation des livres par Starz, le pauvre Murtagh a rencontré sa fin dans l’épisode de cette semaine lors de la bataille d’Alamance en Caroline du Nord. (Lisez un récapitulatif complet.)

Étant donné l’état actuel du monde réel, TVLine plaisante avec Duncan Lacroix lors d’un chat en début de semaine, le timing n’est pas optimal.

«Je sais, je sais», dit-il, gloussant tristement au téléphone d’où il attend la mise en quarantaine des coronavirus à Glasgow, en Écosse. “Je pensais que. Ce n’est pas le courage dont nous avons besoin en ce moment! »

Lisez la suite pour les réflexions de Lacroix sur la vie prolongée de son personnage réticent dans la série télévisée et le moment sur le plateau avec la co-star Caitriona Balfe qui a presque brisé la détermination acharnée de Dead Murtagh.

TVLINE | Les lecteurs de livres savaient que cela allait arriver, mais jusqu’où avez-vous découvert que cela arriverait cette saison?

Peu de temps avant de commencer le tournage de la saison cinq, il a été expliqué que ça allait être le cas pour le vieux. [Laughs]

TVLINE | Vous étiez-vous demandé sur la façon dont ils pourraient le faire sortir? Avez-vous pensé qu’il allait tomber dans une bataille comme il le fait dans le livre?

C’est exactement comme je l’aurais voulu, en arrière. C’est vraiment ainsi que je l’imaginais. C’est un peu ce qui s’est passé dans les livres, mais ça vient d’être transposé 25 ans plus tard. C’est les mêmes lignes qu’il a dites à Jamie à Culloden dans les livres. Il a juste été reporté assez longtemps pour que le renard argenté fasse son apparition. [Laughs]

TVLINE | Je sais que vous êtes amis avec Sam Heugh et Caitriona Balfe. Leurs deux personnages ont des moments avec Murtagh après son décès. Parlez-moi de jouer au mort pendant que vos amis pleurent sur votre corps.

Évidemment, je dois juste arrêter de respirer et rester aussi immobile que possible. Souvent, plus vous vous concentrez sur cela, tout va mal. C’est comme si vous étiez un peu comme une zone hors de toute la scène. Mais vous savez en quelque sorte que les performances se déroulent autour de vous. Il y avait un point – c’est quand Caitriona a pris ma main et l’a mise sur ma poitrine, exactement comme elle le jouait, touchant mon cadavre, pour ainsi dire, et ça m’a un peu touché, oui. C’était émouvant.

Ensuite, nous avons dû le filmer deux fois, en fait. Parce que celui que vous voyez est comme une prise de vue de moi, donc heureusement, c’est la toute dernière chose que j’ai prise, c’est que j’étais allongé sur la table. Convient assez.

TVLINE | Était-ce plus difficile de passer à travers les scènes d’après-mort avec Caitriona ou Sam, diriez-vous?

Eh bien, quand vous êtes là, vous devez simplement les laisser, je veux dire, c’est leur scène à ce moment-là. Nous avons également tourné cette scène sur l’arbre deux fois, mais la première fois que nous l’avons tournée, oui, je suis devenu très émotif ce jour-là pour une raison quelconque. Je ne m’attendais pas à… C’était juste cette scène, disant au revoir à ce gars que j’habitais depuis six ans. Tout cela s’est écrasé sur moi entre les prises. Sam a fait un travail incroyable dans ces scènes et dans la tente de triage.

TVLINE | Pivotons et parlons un peu de l’épisode de la semaine dernière. Vos scènes avec Maria Doyle Kennedy étaient super. Je n’arrêtais pas de penser à la façon dont nous avons parlé de la façon dont Murtagh a beaucoup de choses à l’intérieur, mais une grande partie de cela ne remonte pas à la surface – et ici il disait des choses comme: «Je t’aime. Attendez moi s’il vous plait. J’ai fait une erreur.” Cela semble être un grand pas pour lui.

Ben ouais. C’était juste une scène aussi magique que nous la tournions, et Maria est tellement incroyable. C’est une actrice si talentueuse… C’était une scène tellement bien écrite mais aussi nous sommes très bons en communication non verbale, moi-même et Maria. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons jouer sur nos visages et nos gestes. Vous savez, c’était génial de lui donner cette richesse et cette profondeur. Alors oui, je viens de mâcher cette scène, je l’ai adorée. [Laughs]