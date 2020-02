“Outlander” Saison 5: Interview de Sam Heughan – Jamie et les Britanniques

Le mariage qui donne le coup d’envoi à la première saison de la cinquième saison d’Outlander dimanche (Starz, 8 / 7c – bien qu’il soit diffusé maintenant via l’application du réseau) est un moment de convivialité familiale, de magnifiques lieux écossais et d’excitation au début d’un nouveau chapitre pour Clan Fraser.

Et vous feriez mieux d’en profiter maintenant, conseille la star de la série Sam Heughan, car la vie est sur le point de devenir agitée pour Jamie, Claire & Co.

Il se souvient avoir tourné les noces de la fille de Claire et Jamie Brianna à Roger, qui a fait l’objet de beaucoup de consternation à la fin de la saison 4. L’événement a été filmé en 2019 au cours d’une semaine environ, pendant l’une des plus belles périodes de année en Ecosse.

«Tout est à l’extérieur, et c’est la première chose que nous avons tournée. Ce fut une belle fin d’été écossais. C’était magnifique et une très belle façon de commencer », a déclaré Heughan lors d’une visite dans les bureaux de TVLine. “Je pense que les fans, espérons-le, apprécieront vraiment de passer du temps avec la famille avant – vous savez, c’est Outlander – les choses vont vers le sud.”

Il fait référence à l’accord que Jamie a conclu la saison dernière avec le gouverneur anglais Tryon, qui a mis l’Écossais profondément dans la dette de la Couronne. Bien que le conflit d’intérêts ait été discuté par Claire et Jamie dans la saison 4, ils ont finalement décidé qu’ils régleraient le problème lorsque la révolution américaine serait plus proche. Mais, comme les téléspectateurs l’ont vu dans la finale de la saison, le calendrier a été accéléré: Tryon est activement à la recherche de membres du groupe d’opposition des régulateurs, dirigé par le parrain de Jamie, Murtaugh.

Il y a un moment émouvant dans la première où les deux hommes réalisent ce qu’ils ont à faire et comment leurs sens du devoir les divisent pendant cette période tumultueuse dans les colonies. Jamie est «entre un rocher et un endroit dur, parce qu’il est normalement un homme de parole et d’honneur», observe Heughan, ajoutant que certaines des scènes coupées de la saison traitaient des efforts de Jamie pour concilier ses actions avec ce qu’il sait être juste.

“Jamie est toujours aux prises avec cette loyauté partagée, à devoir être du côté des Redcoats, les Britanniques, contre lesquels il s’est battu, et toute sa culture a été éradiquée par eux”, ajoute-t-il. “Ouais, ça ne lui va pas du tout.”

Ce qui est bien avec le laird de Fraser’s Ridge: le rôle de leader, de pourvoyeur et de protecteur pour son troupeau toujours croissant de famille et d’amis – pas qu’il l’ait jamais consciemment chassé. «Il n’a jamais voulu être le leader. Il l’est tout naturellement », dit Heughan. “Je pense qu’il est devenu un peu comme Colum, son oncle, de retour de la saison 1. Il est originaire de Culloden, où il était ce leader naturel et pouvait juste voir ce qui devait être fait.” Au fur et à mesure que la saison avance, lui-même verra ses tendances de leadership s’intensifier alors qu’il s’occupe de tous les hommes, femmes, enfants et animaux (y compris, oui, un chat nommé Adso, qui sera familier aux lecteurs des livres de Diana Gabaldon sur lesquels le La série télévisée est basée) vivant sur sa terre.

La famille tentaculaire de Jamie peut être une joie pour lui et Claire, mais Heughan dit que la présence de personnages comme le fils de Brianna et Roger, Jemmy, et le fils de Marsali et Fergus, Germain, ont fait de longues journées de travail pendant le tournage de mariage.

“Je pense que la partie la plus difficile, vraiment, pour être honnête, cette saison, ce sont les enfants que nous avons eu”, dit-il en souriant, quoique un peu las. «Nous avons tellement d’enfants sur le plateau, et c’est difficile. C’était donc le plus difficile. » Le gain, ajoute-t-il, en valait la peine. L’heure d’ouverture de la saison «prépare vraiment le reste de la saison», dit-il. “C’est vraiment jeter les bases.”