Outraged de Twitter sur Harriet Tubman faisant le salut Wakanda Forever de Black Panther

Il n’y a vraiment pas de moment inapproprié pour célébrer la vie et la valeur de l’abolitionniste du Maryland Harriet Tubman, et depuis la création officielle du Mois de l’histoire des Noirs par le président Gerald Ford en 1976, février est devenu une période particulièrement appropriée pour commémorer la femme qui a gagné le surnom de Moïse pour sa libération réussie de plus de 70 esclaves grâce au réseau de routes secrètes et de refuges connus sous le nom de chemin de fer clandestin.

Mais bien qu’il n’y ait pas de moment inapproprié, il existe certainement des moyens inappropriés, et une banque basée à Boston en a trouvé une remarquablement sans tact. La OneUnited Bank, propriété afro-américaine, fondée en 1968 sous le nom d’Unity Bank & Trust Co., a choisi d’observer le mois en émettant des cartes de débit Visa en édition limitée présentant la ressemblance de Tubman comme ce que la société appelle «un symbole de l’autonomisation des Noirs». Et même si cela seul n’a peut-être pas provoqué de tumulte, l’image dépeint Tubman comme affichant le salut Wakanda Forever popularisé par le film Marvel Cinematic Universe de 2018 Panthère noire, qui ne s’est pas trop bien déroulé sur Twitter.

Notre carte de débit Harriet Tubman Visa en édition limitée est un symbole de l’autonomisation des Noirs. Ne manquez pas ça! #GetTheCard aujourd’hui! #HarrietTubman #BlackHistoryMonth #BankBlackhttps: //t.co/LWbOmRjNcy pic.twitter.com/okLTuJskXC

– OneUnited Bank (@oneunited) 13 février 2020

Le film primé aux Oscars a innové en présentant le premier super-héros africain dans un rôle-titre, et la réaction à l’utilisation du geste a été décidément défavorable.

Puisque personne d’autre ne l’a encore dit.

C’est des conneries de Wakanda?

– Stardust 🔜 Trotcon (@StardustThePony) 14 février 2020

Envisagez-vous même de faire participer des Noirs à ces séances de remue-méninges ?????? pic.twitter.com/ygGKtqnmNl

– Vinc de Camden (@ VinnDiggs92) 13 février 2020

pic.twitter.com/SNq8tyXe2r

– BBQ Chili Fat (@renaissanceeast) 14 février 2020

pic.twitter.com/y9txa3jnUw

– The Exceptional Negro (@ ScottLaCoste2) 13 février 2020

Je pensais que c’était une blague au premier pic.twitter.com/L2AoxRVPfU

– 𝔹𝕝𝕒𝕔𝕜 𝔾𝕚𝕣𝕝 𝕄𝕒𝕘𝕚𝕔 (@jubilantsleep) 13 février 2020

Attendez qu’ils la mettent aussi dans la pose de Wakanda Forever?!?!

Échec en échec en échec pic.twitter.com/Bci6s1KzCr

– Giver of SideEyes (@UntilIComeForU) 13 février 2020

pic.twitter.com/YR2UrM0Hht

– Cleo Jones Jr. (@ theKelizabeth82) 13 février 2020

Cliquer pour agrandir

Ce n’est pas la première fois que le portrait de Tubman était destiné à être utilisé sur un instrument financier, bien sûr. En 2016, au cours de la dernière année du deuxième mandat du président Barack Obama, le secrétaire américain au Trésor, Jack Lew, a annoncé que Tubman remplacerait Andrew Jackson sur le billet de vingt dollars remanié, et bien qu’un prototype ait été préparé pour le Bureau of Engraving and Printing, le La décision a finalement été annulée par le successeur de Lew, Steven Mnuchin en 2017.

Tubman a été commémoré d’une manière beaucoup plus respectueuse dans le biopic Perfect World Pictures de 2019 Harriet, qui mettait en vedette l’actrice et chanteuse anglaise Cynthia Erivo en tant que héros éponyme. Le film met également en vedette Zackary Momoh en tant que mari de Harriet, Joe Alwyn en tant qu’ancien propriétaire, Janelle Monáe en tant que propriétaire d’une pension à Philadelphie et la star de Hamilton Leslie Odom Jr. en tant qu’écrivain, historien et chef de file du chemin de fer clandestin William Still.

Odom apparaîtra comme Aaron Burr, troisième vice-président des États-Unis, dans la sortie en salle d’un enregistrement de la pièce de Broadway le 15 octobre 2021. Pendant ce temps, Harriet Tubman continuera d’apparaître sur les cartes de débit de OneUnited Bank jusqu’à la réponse négative. devient trop écrasant pour être ignoré.