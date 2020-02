‘Outriders’ dévoilé dans une nouvelle bande-annonce, sortira sur PS5, Xbox Series X

Annoncé à l’E3 2019, Square Enix et le développeur People Can Fly ont publié une bande-annonce pour Outriders. En plus de cela, le jeu verra une sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series X, en plus des versions PlayStation 4, Xbox One et PC annoncées précédemment. La sortie réelle du jeu a été retardée de sa sortie estivale précédemment prévue aux vacances 2020, ce qui pourrait faire du jeu un titre de lancement pour le matériel de prochaine génération.

Square Enix a également annoncé qu’il hébergera un gameplay révélant une diffusion en direct sur Twitch pour Outriders le jeudi 13 février à 12 h 00 PT / 15 h 00 HE, mettant en vedette le directeur du jeu, Bartek Kmita, l’écrivain principal Joshua Rubin et l’hôte Malik Forte.

“Alors que l’humanité saigne dans les tranchées d’Enoch, vous allez créer votre propre Outrider et vous embarquer pour un voyage à travers une planète hostile. Avec une narration riche couvrant un monde diversifié, vous quitterez les bidonvilles et les bidonvilles de la Première ville et traverserez des forêts, des montagnes et des déserts à la recherche d’un signal mystérieux. “