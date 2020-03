Ouverture de la billetterie Mulan Live-Action de 85 millions de dollars

Un remake de Mulan en action pour une ouverture de 85 millions de dollars

Alors que certains studios de cinéma repoussent les dates de sortie en raison de problèmes de coronavirus, Disney ne tient pas seulement ferme sur sa prochaine Mulan remake en direct, mais les premières projections arrivent et le film très attendu envisage un week-end d’ouverture d’environ 85 millions de dollars, selon Deadline.

Les premiers rapports mettent la dernière itération du conte de folklore chinois classique à un début national de 3 jours autour de la barre des 85 millions de dollars et cet intérêt du public semble être plus élevé que les remakes précédents en direct tels que Aladdin, qui a marqué une ouverture de 91,5 millions de dollars, ou Le livre de la jungle qui a rapporté 103,2 millions de dollars, mais Le roi Lion, qui a rapporté 191,8 millions de dollars, et La belle et la Bête, ce qui a rapporté 174,7 millions de dollars.

Compte tenu de cette anticipation, certains analystes pensent que le film pourrait atteindre la barre des 100 millions de dollars à son ouverture, d’autant plus que la seule véritable concurrence que le film verra est celle de Pixar. En avant, qui obtient de très bonnes critiques de la part des critiques, et celle de John Krasinski Un endroit calme Partie II qui figure également en bonne place sur les listes à ne pas manquer. Le véhicule Vin Diesel Injecté de sang n’a pas eu beaucoup de buzz autour de lui du grand public ou des fans de la bande dessinée, et Blumhouse La chasse divisant apparemment le public et les critiques au milieu.

Mulan présente une distribution internationale célèbre dirigée par Liu Yifei (Le Royaume Interdit, Il était une fois) a été choisi comme Hua Mulan après une recherche de casting mondiale d’un an. À ses côtés, Donnie Yen (Rogue One: une histoire de Star Wars) en tant que commandant Tung; Jason Scott Lee (Tigre accroupi, dragon caché: épée du destin) comme Böri Khan; Yoson An (The Meg) comme Cheng Honghui; avec Gong Li (Mémoires d’une geisha, Levez la lanterne rouge) comme Xianniang et Jet Li (Temple de Shaolin, Arme mortelle 4) en tant qu’empereur.

Le film est réalisé par Niki Caro à partir d’un scénario de Rick Jaffa & Amanda Silver et Elizabeth Martin & Lauren Hynek basé sur le poème narratif “The Ballad of Mulan”.

Mulan débarque dans les salles le 27 mars.