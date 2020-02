Ouverture de la première de la saison 10B de Walking Dead

La deuxième moitié de la dixième saison de AMC Les morts qui marchent devrait revenir la semaine prochaine, et les fans du monde entier ne peuvent pas attendre son arrivée. Afin de les conserver jusque-là, cependant, une vidéo offrant un aperçu de ce qui va arriver dans le prochain épisode passionnant vient d’être publiée.

Dans ce premier aperçu, nous voyons Carol et les autres entourés de marcheurs dans une grotte très sombre, puis nous voyons Alpha, le chef des Whisperers, regardant ses captifs. Carol, qui n’est en aucun cas fan d’Alpha, commence à crier, probablement frustrée par le fait que le trésor de morts-vivants de son ennemi l’entoure.

Après qu’Alpha ait quitté la grotte, le chef sinistre attrape son masque de peau et ordonne à ses subordonnés de s’assurer que ses prisonniers ne s’échappent pas. Bien sûr, Carol, Daryl, Aaron et le reste des favoris de The Walking Dead ont un véritable talent pour sortir des situations délicates et il sera intéressant de voir comment ces tueurs zombies vétérans s’en sortiront.

Il se passe beaucoup de choses dans cette seconde moitié de la saison et les téléspectateurs sont impatients de voir comment tout se déroulera. De la sortie de Michonne au retour de Maggie, il y a de quoi s’exciter. Et n’oublions pas Negan portant un masque Whisperer ou Eugene et Rosita fermant les lèvres.

Les morts qui marchent continue d’être aussi imparable que l’épidémie de zombies qui afflige son monde fictif et la franchise ne montre aucun signe de ralentissement. Avec plusieurs retombées et films en préparation, il y aura beaucoup de drames tueurs de zombies dans un avenir prévisible, et tout se poursuivra lorsque la deuxième moitié de la dixième saison sera diffusée le dimanche 23 février sur AMC.