Ouverture de Lo de Évole à LaSexta avec la première interview d’Oriol Junqueras avec des caméras en prison

Jordi Évole de retour à Atresmedia. Après avoir laissé son mythique «Saved» entre les mains de Gonzo, le Catalan a fait face à un nouveau défi, à la fois en tant que présentateur et producteur; une nouvelle aventure télévisuelle qui sera également diffusée dans le groupe de communication dans lequel elle triomphe depuis des années. laSexta sera présenté ce dimanche 2 février aux heures de grande écoute ‘Lo de Évole’, un nouveau format que le journaliste lui-même définit comme “une série documentaire sur la prison et ses conséquences”. L’espace couvrira le vide laissé par «Saved» et durera plusieurs semaines la même nuit.

Jordi Évole interviewe Oriol Junqueras dans ‘Lo de Évole’

Ce que nous pouvions à peine imaginer, c’est le nom du premier invité que nous verrons dans cet espace que Producciones del Barrio prend le relais. Ce mercredi 29 janvier, l’équipe du programme a enregistré une rencontre entre Jordi Évole et Oriol Junqueras à la prison de Lledoners. Pour la première fois, les caméras ont pu entrer dans la prison pour assister à cette rencontre inattendue dont les progrès sont visibles dimanche 2 février dans Lo de Évole. Comme le journaliste l’a lui-même annoncé dans son compte Twitter officiel, ce jour-là, vous pouvez voir une avance de la conversation avec le jeune de 13 ans reconnu coupable de détournement de fonds et de sédition, et cela sera prévisible dans quelques semaines lorsque nous verrons l’interview dans son intégralité.

Torra rompt avec l’ERC

L’interview a été enregistrée au même moment où Quim Torra, président de la Generalitat, a annoncé des élections anticipées en Catalogne. Dans une déclaration institutionnelle faite en milieu de matinée, il a affirmé que “j’annoncerai la date des élections après approbation des budgets” car il considère que la législature actuelle “Il n’y a plus de chemin politique si l’unité n’est pas maintenue”. Le politicien a également précisé qu’il y avait une rupture importante avec ses partenaires au sein du gouvernement de l’ERC: “Je crois que la répression est menée sans se pencher. Indiquant clairement qu’ils ne nous arrêteront pas. Aucun gouvernement ne peut fonctionner sans unité, avec une stratégie partagée et la loyauté entre les partenaires (…) si nous ne faisons pas face aux défis de la solidarité et de la loyauté entre indépendantistes, la république s’éloignera“.

Ce sera «Lo de Évole»

Dans ce nouveau format hebdomadaire de laSexta, Jordi Évole interviewera d’anciens journalistes qui partageront leurs expériences avec lui en prison. Le journaliste souligne son intention non pas de juger, mais d’essayer d’écouter et de comprendre. De cette façon, nous pouvons entendre par exemple le témoignage de Sandro Rossell, ancien président du Football Club Barcelona Il a été emprisonné dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent. Il s’entretiendra également avec le Catalan Francisco Granados, homme politique du Parti populaire qui était en détention provisoire pour son implication dans l’affaire punique. En parallèle, le journaliste Jesús Quintero participera également à l’espace depuis Évole a avoué que son inspiration pour préparer l’espace a été le livre du journaliste “La corde de la prison”.

