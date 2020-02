Ouverture des précommandes Disney + Europe avec un prix spécial réduit

Disney + sera lancé au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse dans un mois seulement le 24 mars. Et aujourd’hui, Disney a ouvert des précommandes pour le nouveau service de streaming sur DisneyPlus.com.

Et ils offrent également un prix spécial de 49,99 £ / 59,99 € pour un abonnement d’une année entière, qui serait généralement au prix de 59,99 £ / 69,99 € Cette offre n’est valable que jusqu’au 23 mars 2020.

Et pour les utilisateurs de DisneyLife au Royaume-Uni / en Irlande, cette promotion leur est également présentée pour les inciter à passer à Disney +. Il ne semble donc pas que les utilisateurs seront automatiquement convertis.

Serez-vous abonné à Disney + avant son lancement dans certains pays européens?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.