Ouverture d'une nouvelle librairie de bandes dessinées Lunatix Comix à Topeka, Kansas ce mois-ci

Lunatix Comix est une nouvelle librairie de bandes dessinées qui a ouvert ses portes à Topeka, Kansas ce mois-ci. Les propriétaires du magasin sont une épouse et un mari Stacy Rinehart et Ryan Rinehart et le magasin tire son nom de leur chien Luna. Le magasin avait une coupe de ruban et un tirage au sort pour l'art original pour la journée d'ouverture que vous pouvez regarder ici.

Oh, et un gâteau aussi.

Avec de nouvelles bandes dessinées et des bandes dessinées vintage de leur propre collection, Ryna a revendiqué à certains clients que quelques-unes des bandes dessinées dans les vitrines en verre étaient les premières bandes dessinées qu'il ait jamais achetées. Et il n'est revenu à la collection de bandes dessinées il y a cinq ans que lorsque sa mère lui a demandé d'aider à nettoyer son sous-sol, et a retrouvé ses vieilles bandes dessinées … et s'est rendu compte que les décennies avaient été bonnes pour leur valeur, sinon leur condition.

Lunatix Comix est ouvert tous les jours mais le lundi et le mardi, à 4035 SW 10th Ave à Fleming Place près de 10th Gage (quoi que cela signifie) entre Paisanos et Blackbird, à côté de Shelter Insurance et de King Pharmacy. Si vous connaissez Topeka, il y a de fortes chances que vous ayez maintenant une assez bonne idée.

Descendez et dites-nous ce que vous en pensez…

