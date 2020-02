Owen Wilson aura un rôle important dans ‘Loki’

‘Loki’ semble commencer à prendre forme. Après des mois de secret, Marvel Studios a commencé à filtrer les informations sur les premières signatures de Disney + fiction qui suivront le “ frère ” de Thor. Et, selon ComicBook, Owen Wilson aurait signé pour la fiction avec Tom Hiddleston dans un rôle important à confirmer.

Owen wilson

Avec cette signature, le protagoniste de films tels que “Zoolander”, “Starsky & Hutch” et “The Fellows” sera introduit dans le monde marvelita et, finalement, cela pourrait ouvrir la voie à l’univers cinématographique Marvel. Maintenant, il faudra attendre de voir quel personnage il joue et dans quel ton puisqu’il pourrait bien devenir le relief humoristique de la fiction.

Grand secret

Marvel Studios continue de garder secret le synopsis de “ Loki ”, l’une des miniséries axées sur les personnages de l’univers cinématographique Marvel qui prévoit son tout nouveau service d’abonnement. Cependant, nous savons que la divinité asgardienne incarnée par Hiddleston apparaîtra à différents moments de l’histoire et, apparemment, influencera divers événements importants. La dernière fois que nous l’avons vu s’enfuir avec l’un des Infinity Gems pendant “Avengers: Endgame”.

D’autre part, il y a quelques jours, il a été publié que Marvel J’avais prévu d’introduire le premier personnage transgenre d’UCM dans ‘Loki’. Bien qu’il ne soit pas encore officiel, tout indique que le personnage sera Sera, un ange asgardien qui fait partie d’un groupe d’anges masculins sans ailes qui s’identifient comme une femme.

Michael Waldron (‘Heels’) est en charge de l’écriture du script et sert de producteur exécutif de la série aux côtés Kate Herron (‘Sex Education’), qui dirigera les six épisodes qui constitueront la mini-série.

.