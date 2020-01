Owen Wilson jouera dans la série Disney + Loki

La prochaine série Disney +, Loki, est actuellement en production et selon ComicBook.com, Marvel a ajouté Owen Wilson à la distribution dans un rôle majeur.

Disney n’a pas officiellement confirmé le casting et le rapport n’a pas révélé quel personnage Owen Wilson jouera.

L’acteur n’est pas étranger à travailler pour Disney, car il exprime Lightning McQueen dans la franchise Cars.

Loki arrivera à Disney + au printemps 2021 et verra Tom Hiddleston revenir sous le nom de Loki, avec Sophia Di Martino, qui jouera un rôle encore inconnu. La série sera dirigée par Kate Herron et a été écrite par l’écrivain Rick & Morty Michael Waldron.

Que pensez-vous de ce casting?

