Owen Wilson jouera son premier rôle fixe à la télévision dans la série ‘Loki’

Owen wilson

L’acteur jouera dans la prochaine série Disney + aux côtés de Tom Hiddleston.

Owen Wilson se tourne vers la télévision pour jouer dans la prochaine série Disney, Loki.

Tom Hiddleston jouera son personnage principal dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) pour le spectacle Disney +, et maintenant, selon les rapports, Owen Wilson a été ajouté à la distribution.

Aucun détail sur son rôle n’a été révélé, mais Wilson est déjà membre de la famille Disney grâce à son travail de voix dans la franchise de films Cars, dans laquelle il incarne le personnage principal Lightning McQueen.

Loki marquera le premier travail de Wilson avec un rôle fixe à la télévision, ayant déjà joué en tant qu’invité dans des émissions telles que Documentary Now !, Tales from Radiator Springs et King of the Hill.

Le projet est l’une des nombreuses séries limitées basées sur des personnages MCU qui ciblent le service de streaming de Disney: les producteurs développent également Hawkeye avec Jeremy Renner, The Falcon and the Winter Soldier avec Anthony Mackie et Sebastian Stan, et WandaVision, avec par Elizabeth Olsen et Paul Bettany.

Le chef de Marvel Studios, Kevin Feige, agira en tant que producteur exécutif de toutes les retombées télévisées.