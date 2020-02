Owen Wilson rejoint officiellement “Loki” sur Disney Plus

Sensationnel.



Alors que l’univers cinématographique Marvel continue de dominer le grand écran, ce n’est qu’une question de temps avant que cette domination ne se répercute sur le petit écran. Cette année, le voyage devrait commencer avec Wandavision et The Falcon & The Winter Soldier. Pourtant, celui qui a les masses dans un état fervent est Loki, avec Tom Hiddleston dans le rôle titulaire, qui devrait atterrir en 2021. Centrée autour des mésaventures hilarantes de Trickster God tout au long des événements de référence de l’histoire, la série originale est destinée à devenir la favorite des fans. . Surtout après cette dernière news de casting.

Variety rapporte qu’Owen Wilson a officiellement rejoint le casting, bien que dans un rôle non divulgué. On ne sait pas s’il jouera un rôle comique, ou plus important encore, tirant une multitude de wow enfantins. Quoi qu’il en soit, cela a officiellement suscité notre intérêt. Pour l’instant, Disney reste discret sur l’implication de Wilson, ou sur tous les détails entourant la série Loki d’ailleurs, mais il reste encore beaucoup de temps avant que Loki ne revienne dans nos vies.

Êtes-vous impatient pour cette série, ou êtes-vous déjà émerveillé pour le moment? Sonnez au-dessous.

