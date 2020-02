Owen Wilson rejoint Tom Hiddleston pour la série ‘Loki’ de Disney

L’univers cinématographique Marvel est dans une énorme rupture, surtout après la lourde année qu’ils ont vécue pour la fin de la saga Infinity et où nous avons dit au revoir à deux des personnages les plus importants, Iron Man et Captain America. Mais nous ne sommes pas battus car Pour les prochaines années, nous avons prévu quelques séries pour Disney +, l’une des plus attendues est celle de Loki.

Quand le premier film de Thor est sorti personne ne pensait que le méchant finirait par devenir l’un des personnages les plus aimés, presque au même niveau que certains Avengers. C’est pour ça que quand nous l’avons vu mourir dans Infinity War aux mains de l’imposant Thanos, beaucoup pensaient que nous ne reverrions pas Tom Hiddleston jouer à nouveau le «dieu de la tromperie», mais heureusement ce n’est pas comme ça et il reviendra avec une intrigue mettant en vedette lui-même et il n’arrivera pas seul car une des figures les plus connues du cinéma le rejoindra dans ses aventures.

Selon Variety, le grand Owen Wilson serait l’une des cartes fortes de Disney pour apparaître aux côtés de Hiddleston. Selon la même source, on ne sait pas encore quel sera le rôle de l’acteur de 51 ans dans la série mais c’est plus qu’un fait que nous le verrons dans les aventures de Loki.

Ce n’est pas la première fois que Wilson est impliqué dans un projet de la maison Mickey Mouse, rappelez-vous qu’il y a quelques années, il était chargé de donner la parole au cher Lightning McQueen dans les trois bandes de la franchise, ce serait donc le retour d’Owen par la grande porte et dans l’un des projets les plus ambitieux de Marvel.

Jusqu’à présent, on ne sait pas avec certitude quelle serait l’intrigue de la série de Loki, mais grâce à quelques fuites on a pu voir le fils d’Odin marcher en 1975 et peut-être le verrons-nous voyager dans le temps. La première de la série est prévue pour 2021, nous devrons donc attendre un peu pour revoir Tom Hiddleston dans l’un des rôles les plus importants de sa carrière.