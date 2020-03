‘Ozark’ Saison 3: Heure de sortie de Netflix et tout ce que vous devez savoir

Netflix a décroché l’or avec la sortie du drame policier Ozark en 2017. La saison 2 a rapidement suivi en 2018 et la saison 3 est à quelques heures de sa sortie sur Netflix. Nous avons tout ce que vous devez savoir pour la saison 3 d’Ozark, y compris à quoi vous attendre, le casting, son état de production et la date de sortie officielle.

Ozark est un drame policier original de Netflix créé par Bill Dubuque et Mark Williams. La série est devenue extrêmement populaire, de nombreux fans étant surpris de la brillante performance de Jason Bateman en dehors d’un rôle comique.

Beaucoup ont comparé Ozark à celui de Breaking Bad, et bien que le spectacle ait un potentiel phénoménal pour atteindre ces sommets, il reste encore un long chemin à parcourir pour gagner ce niveau de reconnaissance.

En septembre 2019, l’émission a remporté un Emmy battant Game of Thrones. Le renouvellement de la saison 3 a été confirmé en octobre 2018.

Quand la saison 3 d’Ozark sera-t-elle sur Netflix?

Le tournage ne devant se terminer qu’en octobre 2019, l’idée que la saison 3 sera sur Netflix en 2019 comme prévu à l’origine semble un peu optimiste.

Il faudra probablement plusieurs mois pour conclure le montage et la post-production de la série, ce qui nous laisse actuellement croire que la saison 3 d’Ozark sera disponible sur Netflix au début de 2020.

Le tournage de la troisième saison s’est terminé fin octobre, ce qui a été confirmé par l’actrice Julia Garner dans un post Instagram. Six mois après octobre, avril serait la date de sortie la plus probable.

Au début du mois de janvier 2020, nous avons remarqué (avec d’autres détectives sur Internet) que le propre catalogage des saisons Ozarks de Google répertorie actuellement la saison 3 d’Ozark pour une sortie le 27 mars 2020.

Le 8 janvier 2020, Netflix s’est ensuite rendu sur Twitter pour annoncer officiellement la date de sortie qui, comme nous l’attendions, la saison 3 d’Ozark sera sur Netflix le 27 mars 2020.

Comme pour les autres Netflix Originals, la série arrive à minuit à Los Angeles. Juste au cas où vous n’habitez pas sur la côte ouest, nous avons ci-dessous notre tableau fidèle de chaque région Netflix.

Fuseau horaire Heure disponible pour la diffusion en continu Heure standard du Pacifique 12 h 00 (GMT-7) Heure standard de la montagne 1 h 00 (GMT-6) Heure standard centrale 2 h 00 (GMT-5) Heure standard de l’Est 3 h 00 (GMT-4) Heure des économies07: 00 AM (GMT) Heure d’Europe centrale08: 00 AM (GMT + 1) Heure d’Europe de l’Est09: 00 AM (GMT + 2) Heure standard de l’Inde12: 30 PM (GMT + 5: 30) Heure standard du Japon16: 00 PM ( GMT + 9) Heure de l’Est australienne18: 00 PM (GMT + 11) Heure avancée de la Nouvelle-Zélande20: 00 PM (GMT + 13) Récapitulation et fin de la saison 2 expliquées pour Ozark Saison 2

Voyons où nous en étions à la fin de la saison 2 d’Ozark.

Les Snells

Marty et Wendy ont passé la majeure partie de la saison à essayer d’ouvrir un casino afin qu’ils puissent continuer à blanchir de l’argent pour le cartel. Ils n’ont pas été punis par le Cartel pour la mort de Mel et à la place, Marty a pu conclure un accord impliquant une collaboration entre le Cartel et les Snells.

L’accord a été considérablement entravé grâce au sabotage et aux interférences de Darlene. Marty et Wendy ont trouvé un moyen de leur enlever la terre du Snell, les éliminant ainsi de l’accord avec le Casino. Cela conduirait à Darlene assassinerait son propre mari Jacob.

Pour garder Darlene tranquille et cesser d’interférer avec la famille Byrde et leur opération, Marty a abandonné à contrecœur l’enfant de Mason, Zeke, à Darlene. Darlene, maintenant la mère adoptive de Zeke, peut adopter le petit garçon dans 2 ans, car ses parents ne se présenteront jamais pour le réclamer car ils sont tous les deux morts.

Les Langmores

Le père de Ruth, Cade, a été libéré de prison et a passé la plupart de son temps ivre et comploté pour obtenir de l’argent. Pendant ce temps, Ruth faisait un excellent travail de gestion du club de strip-tease de Marty et espérait en savoir plus en tant que protégé potentiel de Marty.

Ruth et son père se retrouveraient à la tête à la fin de la saison car Ruth refusait de baiser Marty pour son père. Après avoir dit à Cade la vérité sur la mort de son frère, Cade essaierait de faire du chantage émotionnel mais à la fin, elle admettrait à son cousin Wyatt la vérité sur son père. Wyatt avait réussi à obtenir sa place dans une université et s’était rapproché de Charlotte, mais tout cela a été mis en doute quand il a appris la vérité sur son père et s’est enfui pour penser à son avenir.

Cade a finalement montré ses vraies couleurs et a assassiné l’agent du FBI Roy Petty. Après que Ruth refuse de lui donner l’argent, il devient vite un problème pour les Byrdes et donc le Cartel. Wendy offrirait de l’argent à Cade à la condition qu’il ne revienne jamais et il accepte volontiers et s’enfuit. En conduisant hors des Ozarks, Cade est assassiné par un membre du Cartel et laissé sur le bord de la route. Son corps serait retrouvé et identifié plus tard par Ruth.

Les Byrdes

Charlotte a continué de s’éloigner de la famille et s’est rapprochée de Wyatt Langmore. Malade des crimes commis par la famille, Charlotte a tenté de s’émanciper, elle pourrait quitter les Ozarks et commencer une nouvelle vie pour elle-même.

Jonah était attristé par la perte de Buddy et était toujours hanté par le fait qu’il avait tiré et tué un homme. Il a utilisé l’argent volé par Charlotte pour ouvrir son propre compte bancaire. Jonah a également aidé Wendy à prendre une décision pour que Wilkes continue de soutenir le casino.

Nous espérons que c’est un bon rappel avant de vous lancer dans la saison 3 d’Ozark, mais juste au cas où vous en auriez besoin de plus. Netflix a fourni au monde son propre rafraîchissement sous forme vidéo juste en dessous.

Casting pour Ozark Saison 3

Les acteurs confirmés pour revenir pour la troisième saison sont:

RôleActrice / ActriceOù les ai-je vus / entendus auparavant? Marty ByrdeJason BatemanDéveloppement arrêté, Mauvais mots, ZootropolisWendy ByrdeLaura LinneyThe Big C, The Savages, KinseyRuth LangmoreJulia GarnerMartha Marcy May Marlene, Sin City: A Dame to Kill, We Are What We Are

Les acteurs suivants devraient revenir pour la troisième saison d’Ozark:

RôleActrice / ActriceOù les ai-je vus / entendus auparavant? Charlotte ByrdeSofia HublitzLouie, Horace et PeteJonah ByrdeSkylar Gaertner The Ticket, Daredevil, I Smile BackDarlene SnellLisa EmeryAdmission, Unfaithful, WolfRachelJordana SpiroNight Comes On, My Boys, The GoodI and Life of Charlie St.Cloud, FrankenweenieThreeCarson HolmesThe Darkest Minds, Instant Family, The PassageHelen PierceJanet McTeerAlbert Nobbs, Me Before You, MaleficentFrank CosgroveJohn Bedford Lloyd The Abyss, Super Troopers, The Bourne SupremacyCasting News

En mai 2019, l’émission a lancé un énorme appel de casting pour le tournage qui commence fin mai 2019 et devrait se terminer en octobre 2019. Le tournage aura de nouveau lieu en Géorgie, à Atlanta.

Parmi les nouveaux acteurs de la saison 3 figurent les suivants:

Madison Thompson qui jouera Erin Pierce et Marylouise Burke pour Sue Shelby

Les anciens de Marvel TV Series Tom Pelphrey (Iron Fist) et Jessica Frances Duke (Jessica Jones) rejoindront la troisième saison en tant que habitués de la série.

Il a également été confirmé que Joseph Sikora (Power) et Felix Solis (My Soul to Take) ont été interprétés dans des rôles récurrents pour Ozark saison 3.

En mars 2020, quelques jours avant la sortie de la saison 3 d’Ozark, nous avons appris que Jet Jurgensmeyer allait jouer le rôle d’un jeune Marty Byrde. Cela signifie que nous faisons presque certainement un retour dans l’enfance de Marty.

À quoi s’attendre dans la saison 3 d’Ozark

En septembre 2019, lors des Emmy Awards, où Ozark a remporté de nombreux prix, Jason Bateman a confirmé que les événements de la saison 3 se dérouleront six mois après la fin de la saison 2.

Nous savons également que le bateau-mouche sera opérationnel pour la saison 3.

S’adressant à la presse, Bateman a déclaré:

Le casino fluvial que vous voyez la saison dernière entre en effet en service. Nous reprenons six mois plus tard à partir de la fin de la deuxième saison. Le casino est opérationnel et nous offre plus d’opportunités positives et négatives. Une partie de cela est tempérée et d’autres apaisante. En fin de compte, tout cela affecte la famille.

Darlene

Avec la mort de Jacob, Darlene est libre d’exécuter des émeutes et d’utiliser toute la force du domaine Snell si elle le souhaite. Maintenant la mère adoptive de Zeke, c’était le prix que les Byrde devaient payer pour garder Darlene heureuse. La veuve est toujours un caractère générique et il ne serait pas surprenant qu’elle jette quelques clés pour arrêter Marty et le cartel. Peut-être faire équipe avec le Mob de l’ombre.

Le FBI

Le détective Roy Petty a été assassiné par Cade, nous pouvons donc nous attendre à une enquête en cours du FBI sur la ville. Cade étant mort, ils n’ont personne à poursuivre. Si le FBI donne suite à l’enquête de Petty, il pourrait potentiellement inculper quelqu’un pour le meurtre de Cade, ou potentiellement, il pourrait utiliser Ruth (encore) pour essayer de piquer Marty.

Les Langmores

Le meurtre de Cade apporte un certain niveau de paix à la vie de Ruth, mais le fait est que son père a été assassiné. Marty n’avait rien à voir avec le meurtre, comme cela avait été organisé par Wendy et le Cartel. Les retombées du meurtre de Cade auront un impact énorme sur Ruth, potentiellement instable pour la jeune fille. Marty, déjà devenu la figure paternelle de sa vie, va probablement cimenter sa place dans cette position. Ruth était prête à reprendre les opérations de Marty, mais pour le moment, elle restera au moins une «employée». Ruth est également un joker, mais il est probable qu’elle continuera à être la protégée de Marty pour Wyatt et Three.

Wyatt a finalement appris la vérité sur la mort de son père par Ruth. Après s’être enfui pour s’éclaircir la tête, il reviendra et prendra probablement une décision sur son avenir. Si Charlotte l’accompagne, il ira probablement à l’université. Wyatt peut se réconcilier avec Ruth, mais cette blessure sera profonde.

Les Byrdes

Charlotte faisait pression pour l’émancipation afin qu’elle puisse quitter les Ozarks et les crimes de sa famille. Wyatt et Charlotte deviendront probablement officiels à un certain titre, et si Wyatt devait partir, Charlotte pourrait suivre. Marty, maintenant inquiète pour sa sécurité, lui a donné le feu vert pour l’émancipation en espérant qu’elle sera en sécurité si elle quitte les Ozarks.

Jonah est un facteur inconnu pour cette saison. Il a montré son aptitude à vouloir aider la famille afin que cela continue pendant la saison 3. Il a le potentiel de s’engager sur une voie beaucoup plus sombre alors qu’il s’engourdit face aux crimes commis par les Byrdes, en se gardant en sécurité. Marty a une influence positive dans sa vie (dans une certaine mesure) mais Wendy peut nourrir le désir de Jonah d’aider la famille et de lui apprendre comment ils font des affaires.

Wendy est passée du côté obscur et se délecte du pouvoir qu’elle détient maintenant. Opérant pour rester dans les Ozarks au lieu de fuir, Wendy pourrait avoir des plans dans sa manche et il a été démontré qu’elle avait des ambitions politiques. Attendez-vous à ce qu’elle se heurte à Marty à plusieurs reprises, car Marty veut clairement quitter les Ozarks pour de bon.

Marty a une tonne dans son assiette pour la prochaine saison. Il aime Wendy mais ses décisions prises lors de la finale pourraient encore fracturer leur mariage, ce qui pourrait conduire Marty à avoir une liaison avec Rachel. Il y a aussi la question de la foule à affronter, car elle a fait exploser la base d’opérations du Byrde. Nous pouvons voir que l’attention de Marty continue de trouver un itinéraire hors des Ozarks sans mettre sa famille en danger.

Le 8 janvier 2020, Netflix nous a donné quelques images de premier aperçu de la troisième saison à venir.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans Ozark Saison 3?

La troisième saison d’Ozark sera diffusée avec 10 épisodes. Comme les saisons précédentes, les 10 épisodes seront disponibles en streaming dès leur sortie.

Pendant combien de saisons Ozark fonctionnera-t-il sur Netflix?

S’adressant récemment à The Hollywood Reporter, l’équipe créative derrière Ozark a déclaré qu’elle prévoyait un long avenir pour la série, mais qu’elle ne dépasserait pas son accueil. Ils visent environ cinq saisons, mais ont taquiné qu’il pourrait même y avoir jusqu’à sept saisons au total.

Avez-vous hâte de sortir la saison 3 d’Ozark? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!