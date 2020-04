«Ozark» Saison 3: la performance de Tom Pelphrey en tant que Ben – Wendy’s Brother

HISTOIRES CONNEXES

L’ARTISTE | Tom Pelphrey

LE SPECTACLE | Ozark

L’ÉPISODE | «Fire Pink» (27 mars 2020)

LA PERFORMANCE | Il n’est pas surprenant que l’arc de la saison 3 entourant le jeune frère bipolaire de Wendy, Ben, se soit terminé tragiquement. Ce qui nous a surpris, c’est à quel point nous avons pris la mort du personnage – et le mérite de ce coup de poing émotionnel inattendu va à Pelphrey.

L’acteur a livré une performance constamment dynamique tout au long de la saison, mais c’est son travail à l’avant-dernière heure – qui était également le dernier – qui laissera une impression durable. Pelphrey est sorti de la porte fort, livrant un monologue tranquillement maniaque qui a non seulement souligné l’état mental fragile de Ben, mais nous a donné une fenêtre sur le lourd tribut que sa lutte de plusieurs décennies contre la maladie mentale a fait peser sur lui.

Lorsque Ben a plus tard libéré sa colère et sa frustration refoulées sur Marty dans une tirade explosive, Pelphrey nous a fait ressentir la douleur derrière chaque syllabe. “Vous ne pouvez pas m’enfermer dans un hôpital et me tranquilliser comme si j’étais une sorte d’animal de zoo f-king”, a-t-il crié, la voix de Pelphrey craquant au milieu des larmes. “Vous rendez-vous compte de ce que vous faites ici?”

Mais c’était le malheureux voyage sur la route de Ben avec sa grande soeur où la gamme impressionnante de Pelphrey était pleinement exposée. Avec le comportement de son personnage variant énormément d’une scène à l’autre et d’un instant à l’autre, le double vainqueur de Daytime Emmy a ancré chaque battement émotionnel – de l’innocence joyeuse à la véritable confusion en paralysant la peur à la tristesse totale – avec une authenticité brûlante.

Avant la fin (heureusement, hors écran), Ben a articulé à Wendy son plan quinquennal fantastique. Alors qu’il réalisait un rêve après l’autre – «Ruth, les chiens, la maison, le jardin, le travail…» – Pelphrey a donné à chaque souhait un moment pour respirer, imprégnant chaque mot d’une espérance réticente et déchirante.

Ben n’a jamais eu sa fin heureuse mais Pelphrey s’est assuré qu’il sortait sur une bonne note.

L’ARTISTE | Jane Levy

LE SPECTACLE | Playlist extraordinaire de Zoey

L’ÉPISODE | “Zoey’s Extraordinary Glitch” (29 mars 2020)

LA PERFORMANCE | Il est trop facile de dire que la performance de Levy dans l’épisode 8 était extraordinaire. Et pourtant, c’est le seul moyen précis de résumer cette incroyable vitrine, dans laquelle Levy’s Zoey a chanté et dansé son chemin à travers une fusion émotionnelle.

Après avoir reçu la nouvelle écrasante que son père approche de la fin de sa vie, Zoey a connu un petit problème dans ses pouvoirs: cette fois, c’est elle qui chantait les «chansons du cœur» et elle les exécutait en réalité, pas seulement dans sa tête – et il n’y avait aucun moyen d’empêcher ses pensées musicales de s’échapper.

C’était assez impressionnant que Levy ait interprété six numéros musicaux dans un épisode. Mais nous avons été doublement séduits par la gamme de l’actrice, à savoir ses transitions sans effort de la comédie physique («J’ai vu maman embrasser le Père Noël») à la douce séduction («Je veux que tu me veuilles») pour prononcer une dévastation totale («Comment vivre? ? ”). Et dans les moments où Zoey ne chantait pas, Levy a apporté un mélange crédible de panique et de frustration à son personnage, dont toute la vie semblait prête à imploser au moment où elle a laissé échapper un nouveau titre.

Levy a été une joie à regarder toute la saison, ancrant la playlist de Zoey avec scepticisme et charme. Mais cette heure particulière – qui lui a demandé d’être maladroite, sensuelle, maniaque et vulnérable – a prouvé que Zoey Clarke n’est pas la seule à avoir des super pouvoirs.

MENTION HONORABLE | Carrie Mathison a essayé de sauver le monde une dernière fois lors de la dernière saison de Homeland, mais elle a pris le temps de pleurer la perte d’un ami cher cette semaine, et Claire Danes a plongé profondément dans le sentiment de perte apparemment sans fond de Carrie. Le fidèle gourou de la technologie de Carrie, Max, a été tué par des insurgés talibans, et une Carrie dévastée a blâmé Saul de ne pas le protéger, les Danois pondant un lourd engourdissement au-dessus de la rage bouillonnante de Carrie. Bien sûr, Carrie était en deuil, mais elle ressentait également une culpabilité intense de ne pas avoir apprécié correctement Max de son vivant, comme Danes nous l’a montré avec un éloge funèbre. Carrie a perdu presque tous les hommes qui comptaient pour elle – Brody, son père, Quinn et maintenant Max – et les Danois portaient ce chagrin toujours croissant sur son visage alors que Carrie disait au revoir à un autre homme qu’elle aimait. Homeland offre beaucoup d’action et d’explosions, mais le travail des Danois cette semaine nous a rappelé que les moments les plus calmes sont ceux dont nous nous souviendrons.

MENTION HONORABLE | Pour une émission sur les extraterrestres angoissés, The CW’s Roswell, New Mexico a développé un talent impressionnant pour accéder et éclairer les poches de l’expérience humaine. L’épisode de lundi a présenté à Isobel la tâche inimaginable de réaliser son propre avortement, un voyage viscéral de chagrin et de résilience parcouru avec une authenticité douloureuse par l’actrice Lily Cowles. Laissant tomber l’armure stoïque de son personnage, Cowles a raconté l’histoire dévastatrice d’une femme désespérée forcée de se suicider. Comme elle l’a expliqué à l’hallucination de son frère décédé, “la seule personne qui m’aimera toujours et viendra à mon secours est moi.” Et même à travers la douleur évidente de son expérience, Cowles a transmis le soulagement doux-amer d’une femme jetant le dernier vestige d’un cauchemar vivant.

MENTION HONORABLE | Bonjour, 9-1-1? Nous aimerions signaler un acte de terrorisme émotionnel perpétré par le phénoménal Rockmond Dunbar lors de l’épisode de lundi de la procédure Fox susmentionnée. Bien sûr, une scène dans laquelle un père demande au nouveau mari de son ex-femme de raconter à son fils des histoires à son sujet après sa mort est déjà une garantie de larmes, mais le charme indéniable de Dunbar et sa vulnérabilité rafraîchissante ont amené la conversation à un tout autre niveau. Ne le tordez pas – il a gagné ces larmes. En fait, le seul inconvénient des performances de Dunbar est que nous nous sentons de plus en plus pessimistes quant à l’espérance de vie de Michael. Lorsqu’un personnage en phase terminale commence à offrir des performances comme celle-ci, il est difficile de ne pas penser que la fin est proche.

Quelle (s) performance (s) a fait tomber vos chaussettes cette semaine? Dites-le nous dans les commentaires!