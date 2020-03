‘Ozark’ Saison 4: Statut de renouvellement de Netflix, date de sortie et à quoi s’attendre

Ce fut une autre saison fulgurante pour la famille Byrde qui blanchit de l’argent, et après nous avoir laissés sur le bord de nos sièges toute la saison, encore une fois, nous avons encore faim d’Ozark. Nous gardons une trace de tout ce qui concerne la saison 4, y compris son statut de renouvellement, la date de sortie potentielle et à quoi s’attendre.

Ozark est une série dramatique criminelle Netflix originale créée par Bill Dubuque et Mark Williams. La popularité d’Ozark est montée en flèche, devenant l’un des meilleurs originaux sur Netflix à ce jour. Avec un jeu d’acteur, une mise en scène, une cinématographie et une histoire fantastiques, il n’est pas difficile de voir pourquoi Ozark est l’un des meilleurs drames policiers du monde.

Netflix a-t-il renouvelé Ozark pour la saison 4?

Statut de renouvellement officiel de Netflix: en attente (Dernière mise à jour: 28/03/2020)

Au moment d’écrire ces lignes, la troisième saison d’Ozark vient tout juste d’arriver sur Netflix, ce qui signifie qu’il faudra au moins un certain temps avant que Netflix annonce le futur de la série.

La série est déjà l’un des Originaux les plus populaires que Netflix a à offrir et après une autre saison spectaculaire, il ne fait aucun doute dans notre esprit qu’Ozark devrait, et doit, revenir pour une quatrième saison.

Netflix peut mettre un certain temps à annoncer la nouvelle, car la société traite actuellement toutes les productions reportées de Netflix Originals en raison du coronavirus.

Quand pouvons-nous nous attendre à voir une date de sortie de la saison 4 d’Ozark?

Naturellement, loin de voir les nouvelles de la date de sortie de la saison 4 pour Ozark. Quoi qu’il en soit, nous pouvons encore spéculer sur le moment où nous pouvons nous attendre à voir le drame du crime revenir sur Netflix.

Grâce aux dates de sortie de la saison précédente d’Ozark, il existe une grande fenêtre de sortie qui pourrait voir la série revenir dès avril 2021 ou octobre 2021:

Saison 1: 21 juillet 2017Saison 2: 31 août 2018Saison 3: 27 mars 2020

Il y a eu dix-neuf mois entre les saisons 2 et 3, et avec la pandémie actuelle de coronavirus, la production d’une quatrième saison pourrait devoir être reportée, ce qui signifie que la date de sortie pourrait même être repoussée jusqu’au début de 2022.

Que pouvons-nous attendre de la quatrième saison d’Ozark?

La saison 3 a été une saison explosive d’Ozark, nous laissant d’énormes quantités à envisager pour la quatrième saison.

Alliance Langmore / Snell / KC

La mort de Ben est devenue la paille qui a brisé le dos du chameau pour Ruth et sa loyauté envers les Byrdes. Choisissant d’arrêter de fumer et de se distancier de la famille, Ruth, comme sa cousine Wyatt, a plutôt rejoint Darlene à la ferme de pavot Snell. Darlene a offert un poste à Ruth, gérant la production quotidienne, assurant que l’héroïne, fabriquée sur place, parvient à la foule de Kansas City pour être distribuée.

Changer de loyauté s’est avéré être une décision facile pour Ruth à la fin, car Darlene avait montré plus de loyauté et d’amour envers la famille de Ruth au cours des mois, que ce que les Byrdes avaient fait pendant des années.

Ruth a beaucoup à prouver, principalement à elle-même, mais aussi aux Byrdes, qu’elle n’est pas une personne avec laquelle il faut se bagarrer. La matriarche Langmore est intelligente et impitoyable, ce que Darlene admire beaucoup.

Il est peu probable que les actions de Darlene contre Frank Jr. aient des répercussions, car elle a négocié un accord d’une valeur de millions de dollars avec la foule du KC avec Frank Sr.

Il n’y a aucun amour perdu entre la foule KC et l’opération Byrde dans le lac Ozark, mais sans la foule pour déplacer l’argent du cartel, et maintenant Darlene est de mèche avec eux, nous pouvons nous attendre à encore plus de feux d’artifice la saison prochaine.

L’impact de la mort de Ben

Ben était le joker préfiguré par l’agent Evans au début de la troisième saison, et sa présence a été ressentie du début à la fin, et se fera sans doute sentir pendant la quatrième saison malgré sa mort.

Malgré le fait que Ben souffrait d’une maladie mentale, il a sans doute eu la réaction la plus humaine aux affaires en cours de sa famille avec le Cartel Navarro. Sa confusion, son dégoût, mais finalement sa naïveté de la situation de sa famille ont amené sa propre sœur, Wendy, à abandonner ses allées et venues pour que le tueur à gages d’Helen puisse en disposer.

Wendy est devenue une femme froide, calculée et endurcie, mais sa décision de laisser Ben mourir pourrait être celle qui la brisera. Sa volonté de survivre est incroyablement forte, mais avec du temps pour réfléchir à ses actions, Wendy peut se retrouver dans un terrier de lapin sombre dont il n’y a aucune chance de revenir.

Pour son âge, Jonah a déjà subi plus de traumatismes que la plupart des adultes. Son exposition à l’entreprise familiale avait laissé Jonah désensibilisé au meurtre, mais la mort de son oncle l’a poussé à bout. Jonah a presque assassiné Helen dans un acte de vengeance, mais a appris d’elle que sa mère, Wendy, a abandonné Ben, ce qui a conduit à sa mort. Dans un accès de rage, Jonah a fait un trou dans la fenêtre du salon avec un fusil de chasse, mais la saison prochaine, ses actions pourraient être beaucoup plus lourdes.

Charlotte, qui n’a pas été vue comme étant particulièrement proche de son oncle, sera encore sous le choc de sa mort. Elle est proche de son frère, mais en fonction de ses actions, elle devra peut-être décider entre se ranger du côté de lui ou du côté de ses parents. Charlotte avait auparavant voulu s’émanciper, mais a finalement décidé de rester avec la famille, ce pourrait être le moment idéal pour partir.

Marty devra composer avec sa famille à la suite de la mort de Ben. Sans oublier que Marty n’a plus Ruth qui travaille pour lui, ce qui signifie qu’il sera soumis à plus de pression pour gérer les affaires quotidiennes du casino.

Les Byrdes deviennent le couple de droite de Navarro

En utilisant les images de l’attaque du cartel de Lagunas, Marty et Wendy ont pu arrêter la guerre entre le cartel de Navarro et de Lagunas. En arrêtant la guerre et en garantissant la sécurité de la famille et des biens de Navarro, Marty et Wendy ont prouvé leur valeur au seigneur de la drogue.

Les Byrdes ont finalement prouvé qu’ils étaient bien plus précieux que Helen, qui a été assassinée sous les yeux de Wendy et Marty. Helen avait beaucoup de pouvoir et d’influence au sein du Cartel de Navarro, et avec elle, hors de l’image, on peut supposer que les Byrdes, très probablement Wendy, auront le même pouvoir que ce qu’Helen détenait.

Les implications de ceci sont énormes, car on attend maintenant de Wendy qu’elle prenne des décisions extrêmement difficiles. Pour le cartel et pour gagner de l’argent, Helen n’a eu aucun problème à prendre des décisions qui ont entraîné la mort de personnes innocentes. Auparavant, Wendy a montré la même impitoyabilité, mais la mort de Ben peut peser lourdement sur elle, affectant sa capacité à effectuer des tâches comme Helen.

Le rôle de Marty devrait se poursuivre comme d’habitude, blanchissant de l’argent pour le cartel et essayant de rallier l’agent Miller.

Les Byrdes tenteront-ils de s’échapper?

Chaque saison qui passe, les Byrdes s’enfoncent de plus en plus profondément dans les griffes du cartel Navarro. À ce stade, pour s’échapper avec leur vie et leur liberté, Marty devrait conclure un accord avec le FBI.

S’ils osaient même essayer de s’enfuir, ils seraient sans cesse chassés par le cartel Navarro et le FBI.

Qui sont les acteurs de la saison 4 d’Ozark?

Les acteurs suivants devraient revenir pour la quatrième saison d’Ozark:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Marty ByrdeJason BatemanArrested Development | Mauvais mots | ZootroplisWendy ByrdeLaura LinneyLe grand C | Les sauvages | KinseyCharlotte ByrdeSofia HublitzCe qui brise la glace | Louie | Horace et PeteJonah ByrdeSkylar GaertnerLe billet | Daredevil | Je souris en retourRuth LangmoreJulia GarnerNous sommes ce que nous sommes | Sin City: une dame pour tuer | ManiacDarlene SnellLisa EmeryAdmission | Infidèle | WolfWyatt LangmoreCharlie TahanJe suis une légende | Frankenweenie | La mort et la vie de Charlie St. CloudThree LangmoreCarson HolmesThe Darkest Minds | Famille instantanée | L’agent spécial Passage Maya MillerJessica Frances DukesJessica Jones | New Amsterdam | La bonne épouseOmar NavarroFelix SolisL’oubli | L’international | Homme au bord du gouffre

On ne sait pas si Tom Pelphrey reviendra en tant que Ben Davis en raison de la mort de son personnage. Si l’acteur doit revenir, il est plus que probable qu’il soit dans un flashback.

Nous nous assurerons de vous tenir au courant de toutes les dernières actualités de casting pour la saison 4 d’Ozark.

Quand la production devrait-elle commencer pour la saison 4?

Il n’aurait pas été au-delà des attentes de voir la production de la saison 4 d’Ozark commencer cet été. Malheureusement, avec l’incertitude de la pandémie de coronavirus, il y a toutes les chances que le tournage de la prochaine saison soit retardé de quelques mois.

La quatrième saison d’Ozark sera-t-elle la dernière?

Avec la direction, l’histoire a été prise, il est difficile de voir jusqu’où les Byrdes peuvent aller plus loin avant d’être arrêtés ou tués. Tout au plus, nous dirions qu’il reste deux saisons d’histoire pour Ozark, mais il ne serait pas surprenant que la saison 4 soit la dernière saison produite.

Si la quatrième saison doit être la dernière, il est probable que Netflix l’annoncera avec le renouvellement.

Voulez-vous voir une autre saison d’Ozark sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!