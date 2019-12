Ozuna surprend Wisin lors de sa fête d'anniversaire. Ni Yandel n'a si bien fait!

Ressembler Ozuna surprendre Wisin pour son anniversaire

19 décembre 2019

Récemment, le chanteur de musique urbaine Wisin, il fêtait ses 40 ans. Il partageait agréablement entouré de grands artistes reggaeton, parmi lesquels son grand ami Ozuna.

Le chanteur de reggaeton aussi Ozuna, n'a pas pu rater l'anniversaire d'un des chanteurs les plus prestigieux du genre urbain comme son collègue et partenaire Wisin. Pour montrer votre affection Ozuna Il a donné un gâteau au garçon joyeux anniversaire, en dédiant ses vœux à l'artiste portoricain.

Pour sa part, Wisin a partagé avec enthousiasme une vidéo sur Instagram où il a apprécié la présence de la brune aux yeux clairs et d'autres compagnons. Souvent, les petits détails peuvent devenir très importants dans votre vie, surtout lorsqu'ils proviennent de vrais amis comme vous Ozuna. Merci de me montrer l'affection que vous ressentez pour moi. "Le meilleur cadeau est votre amour et le respect que vous m'avez témoigné."

C'est ce qu'a déclaré l'interprète de la chanson "Si vous saviez", qui n'a pas cessé de remercier les personnes présentes pour le bon moment qu'ils ont apprécié.

Il convient de noter que ces chanteurs ont partagé de superbes clips vidéo ensemble, certains d'entre eux sont «Je voudrais m'évader"Et"Je veux plus de Feat"