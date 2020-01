P Brad Pitt brise le cœur de ses followers et admet qu’il n’utilise pas Tinder

Brad Pitt

«Je ne sais même pas comment cela fonctionne. Je pensais juste que c’était amusant à dire. »

Brad Pitt ne plaisantait que lorsqu’il a fait référence à un profil Tinder lors de son discours d’acceptation du prix du meilleur acteur de soutien à la Screen Actors Guild (SAG).

La star a remporté un trophée de meilleur acteur de soutien pour son rôle dans Once Upon a Time à Hollywood lors de la cérémonie de dimanche (19 janvier), et a plaisanté: “Je vais ajouter cela à mon profil Tinder.”

Mais l’homme de 56 ans a brisé le cœur des femmes célibataires partout en révélant qu’il n’est pas si familier avec les fréquentations.

“Non, je ne suis pas là-dedans”, a-t-il déclaré au Festival international du film de Santa Barbara mercredi 22 janvier, quand il a reçu le Maltin Modern Master Award. «Je ne sais même pas comment cela fonctionne. Je pensais juste que c’était amusant à dire. »

Pitt a fait les gros titres après la cérémonie de remise des prix lorsqu’il a été photographié en train de discuter avec son ex-femme Jennifer Aniston.

Sa vie personnelle a ensuite été abordée sur scène, quand il a remarqué que son personnage, le spécialiste Cliff Booth, n’était pas très différent pour lui lors de son précédent mariage avec Angelina Jolie.

“Soyons honnêtes, c’était une partie difficile”, sourit-il. «Un gars qui prend de la drogue, enlève sa chemise et ne s’entend pas avec sa femme. C’était un excellent travail. “

Pitt s’est marié deux fois, avec Jennifer Aniston et Angelina Jolie.