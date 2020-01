P Brad Pitt remercie Bradley Cooper de l’avoir aidé à rester sobre

Brad Pitt et Bradley Cooper

Pitt a remercié son collègue Bradley Cooper lors d’un discours d’acceptation lors d’un gala de remise des prix.

Brad Pitt a remercié son collègue Bradley Cooper de l’avoir aidé à rester sobre lors d’un discours d’acceptation lors du gala annuel de remise des prix du Conseil national d’examen le mercredi 8 janvier.

L’acteur de 56 ans a passé plus d’un an à assister aux réunions des Alcooliques anonymes après sa séparation en 2016 de son ex-femme Angelina Jolie, et maintenant il reste complètement sobre.

Lors de l’événement du National Review Board, Cooper a décerné à Pitt le prix du meilleur acteur de soutien pour sa performance dans “ Il était une fois à Hollywood ”, et la star du Fight Club a révélé que son ami, qui s’était abstenu d’alcool depuis qu’il avait 29 ans, l’a aidé à arrêter de boire de l’alcool.

“Merci, Bradley”, a-t-il dit à la foule. «Bradley vient de coucher sa fille et s’est empressé de le faire. Je suis devenu sobre pour ce gars, et chaque jour, je suis plus heureux depuis. »

Pitt a parlé de son alcoolisme dans une interview en décembre avec l’acteur Anthony Hopkins pour le magazine Interview.

«Je me rends compte, comme un véritable acte de pardon pour tous les choix que j’ai faits dont je ne suis pas fier, que j’apprécie ces faux pas, car ils m’ont conduit à une certaine sagesse, qui m’a conduit à un autre chose », at-il expliqué à Hopkins.

«Vous ne pouvez pas en avoir un sans l’autre. Je le vois comme quelque chose que j’embrasse maintenant dans ce moment de ma vie. Mais je ne pense certainement pas pouvoir attribuer le mérite de tout cela », a déclaré Pitt à l’époque.

Lien source