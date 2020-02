P.S. Je t’aime encore’

À tous les garçons que j’ai aimés avant était un énorme succès qui a explosé du jour au lendemain. Après sa première, Noah Centineo et Lana Condor étaient tous ceux dont on parlait, Peter Kavinsky est devenu le petit ami d’Internet, et le film a revendiqué sa place de nouveau classique de la comédie romantique. Il avait vraiment tout ce dont vous avez besoin dans le genre, et maintenant la suite introduira le triangle amoureux séculaire. Mais que pense l’acteur original qui a joué John Ambrose d’être refondu?

Jordan Burtchett à John Ambrose McClaren dans «To All The Boys I’ve Loved Before» / Jordan Fisher et Lana Condor comme John Ambrose et Lara Jean dans la suite, «P.S. Je t’aime toujours »| Netflix / Bettina Strauss, Netflix

John Ambrose McClaren a été refondu avec Jordan Fisher dans le rôle

À la fin du premier film, un nouveau garçon se présente à la maison Covey tenant des fleurs et une des lettres célèbres de Lara Jean. C’était John Ambrose McClaren, et vous pouvez déjà deviner ce qui était dans la lettre et pourquoi il est là. C’est un indice de ce qui va arriver et ça va devenir compliqué (peut-être) parce que Lara Jean est définitivement prise par Peter Kavinsky. Pour ce petit camée, Jordan Burtchett était dans le rôle de John Ambrose.

Mais, le 28 mars 2019, il a été annoncé que Jordan Fisher jouerait le rôle précédemment joué par Burtchett dans cette dernière scène. Le personnage a une part beaucoup plus importante cette fois-ci. Les sentiments étaient partagés, mais Fisher s’est également révélé être un grand acteur au charisme infectieux dans ses rôles dans Teen Beach Movie, Grease: Live et RENT: Live.

Pourquoi ont-ils refondu le rôle de la suite?

Il n’y avait pas de raison directe à la refonte, mais il y avait de fortes chances que John Ambrose puisse tenir tête à Peter Kavinsky de Centineo. “C’était beaucoup de pression”, a déclaré le producteur du film, Matt Kaplan, à Entertainment Tonight à propos du casting d’un nouveau John Ambrose.

«Nous avons auditionné des milliers et des milliers de personnes, et quand la Jordanie [Fisher] est venu à l’écran, je pense, à l’unanimité, Ace [Entertainment] et Netflix avait l’impression que c’était John Ambrose », a poursuivi Kaplan. “Nous avons eu la chance d’avoir quelqu’un qui a autant de sympathie pure en lui, et je pense que le public va paniquer quand il verra ce qu’il a pu apporter à l’écran.”

Jordan Burtchett a déclaré que le remplacement dans «To All The Boys…» était «un peu boiteux»

Alors, comment Burtchett a-t-il ressenti la refonte? Dans une publication Instagram du 31 mars 2019, quelques jours après l’annonce de la refonte, Burtchett a partagé certains de ses sentiments à ce sujet. Il avait apparemment posté une vidéo YouTube sur sa chaîne avant la publication Instagram, où il en avait parlé davantage, mais avait décidé de la supprimer à la place.

«Hey Fam, j’ai supprimé ma vidéo car sa seule intention était de vous remercier, mes amis et fans, pour votre incroyable soutien au cours de la dernière année. Parce que vous comptez pour moi et que vous méritiez mon honnêteté », a-t-il écrit dans la légende. «Malheureusement, certains l’utilisent comme un moyen de blesser les autres et je ne ferai pas partie de cela. La haine est la réponse opposée à l’amour. »Un rapide coup d’œil au message de Fisher sur Twitter montre simplement la haine dont Burtchett a parlé.

Burtchett a ensuite écrit combien il appréciait ses fans et les a remerciés pour leur soutien. Il est revenu sur son vlog en mai et a fait le point sur sa vie. Il a évoqué la refonte de À tous les garçons que j’ai aimés avant de refondre, et a dit que c’était “un peu boiteux”.

“De la refonte à tous les garçons, je sais que beaucoup de gens ont été déçus”, a-t-il conclu à la fin de la vidéo. “Et la sortie du soutien pour moi m’a en quelque sorte vraiment encouragé … C’est dommage, mais de grandes choses leur arriveront et de grandes choses m’arriveront.”

Même si la refonte créera un peu d’erreur de continuité qu’elle pourrait toucher, l’auteur Jenny Han a déclaré que Fisher “vole les cœurs” dans le rôle. Alors Peter Kavinsky ferait mieux de faire attention.