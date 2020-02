P.S. Je t’aime toujours, c’est vraiment

Nos cœurs seront mis à l’épreuve lorsque Netflix sortira la suite To All the Boys I’ve Loved Before le mercredi 12 février, comme Lara Jean Covey (Lana Condor) choisit entre Peter Kavinsky (Noah Centineo) et John Ambrose McClaren ( Jordan Fisher). Le deuxième film continuera là où le premier épisode s’est arrêté. Mais ce ne sont pas tous des chouchous et des relations contractuelles cette fois-ci. Alors qu’est-ce que To All the Boys: P.S. Je t’aime toujours? Le casting et l’équipe prévisualisent ce qui se passe ensuite.

Ce qui se passe dans ‘To All the Boys: P.S. Je t’aime encore’?

La bande-annonce de To All the Boys 2 revient dans le monde de Lara Jean. Après le premier film, elle sort officiellement avec Peter. Cependant, il semble y avoir des problèmes au paradis. Peter reçoit l’attention d’autres filles à l’école sous la forme de cartes de Saint Valentin. Insécurisée, Lara Jean retire sa propre carte.

«Parfois, je souhaite que mon petit-ami soit plus anonyme», explique Lara Jean.

Pendant ce temps, Lara Jean reçoit une lettre de John de Model UN. Ils se retrouvent et font du bénévolat ensemble. Et bien sûr, Lara Jean et John ont réussi – tout comme Lara Jean et Peter.

«Je pensais qu’avoir un petit ami signifiait que l’idée d’autres garçons vous laissait complètement l’esprit. Je ne voulais pas penser à ce qui aurait pu être, mais je l’étais », dit Lara Jean en voix off. «Je pensais que je voulais être heureux pour toujours. Mais nous en sommes encore au début. “

Dans une récente interview avec The Tonight Show avec Jimmy Fallon, Condor a confirmé à tous les garçons: P.S. I Still Love You est un «véritable triangle amoureux honnête». Puis, en parlant avec Live avec Kelly et Ryan, Condor a évoqué ce que cela signifie pour Lara Jean et Peter.

“Lara Jean grandit en tant que jeune femme … il y a tellement de choses que Lara Jean a besoin d’apprendre”, a déclaré l’actrice. “Elle a sa première vraie relation avec notre charmant Peter Kavinsky. Et John Ambrose McClaren vient et, fondamentalement, fait des ravages. C’est donc un triangle amoureux très intense. “

“To All the Boys 2” raconte la réalité de l’amour

Maintenant, il semble que To All the Boys 2 soit sur le point de devenir réel pour Lara Jean – avec tout le monde qui regarde depuis son canapé à la maison.

“Le premier film était sur les lettres d’amour et les fausses relations, et dans celui-ci, vous apprenez vraiment plus”, a déclaré Condor à Entertainment Weekly. “Nous montrons que Peter est défectueux, et Lara Jean est défectueuse.”

Le réalisateur du film, Michael Fimognari, a également partagé la suite des mouvements au-delà du conte de fées de tomber amoureux et dans la réalité d’être amoureux.

«P.S. Je t’aime toujours, c’est la réalité d’aimer vraiment quelqu’un et pas seulement de tomber amoureux de quelqu’un », a déclaré Fimognari. «Le premier film est vraiment le coup d’envoi de ce voyage. Le deuxième est le premier vrai test de Lara Jean et Peter. »

Condor a révélé que dans le deuxième film, “la chimie a évolué” de Lara Jean et Peter en quelque chose de “plus mûr”. Elle a ajouté: “Ils sont réellement capables d’avoir de vraies conversations.”

Jordan Fisher, Lana Condor et Noah Centineo | Phillip Faraone / .

Mais malgré la chimie hors-la-carte de Lara Jean et Peter, John n’est pas du genre à négliger.

“[Lara Jean and John are] de vrais amis », a déclaré Condor. «Leur amitié est aussi un amour très profond. Parce que vous pouvez beaucoup aimer votre ami, vous vous trompez parce que vous vous dites: “Oh mec, je l’aime ou je l’aime comme un ami?” C’est très déroutant. “

Néanmoins, il est probable que tous les garçons: P.S. I Love You peut mettre les fans dans la peau de Lara Jean. Bien sûr, après le premier film, la plupart des fans sont tombés amoureux de Peter. Mais après avoir regardé la suite, Condor a admis que le film avait changé son point de vue.

«Cela m’a un peu influencé vers John», a déclaré Condor à Variety. “Je pense que Peter est un gars avec qui tu sors et John est le gars avec qui tu te maries, c’est sûr.”

Lire la suite: Voici comment l’acteur original de John Ambrose McClaren se sent à propos de sa refonte dans ‘To All The Boys: P.S. Je t’aime encore’