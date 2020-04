Pablo Alborán soutient les médecins avec «Quand vous êtes ici»

Mexico.- Comme mesure pour faire face à la crise de l’industrie du divertissement due à la COVID-19, Nation vivante -L’un des plus importants dans la production de concerts a annoncé quelques initiatives pour réduire les coûts.

Selon les informations du magazine Pollstar, Les dirigeants de Live Nation ont réduit ou reporté leurs salaires pour contrer la pandémie et les près de huit mille spectacles qui ont été touchés, ce qui signifie 15 millions de billets vendus et 90% des billets reportés.

Le président de la société, Michael Rapino, a dévoilé le programme de réduction des coûts et de gestion de trésorerie de la société afin d’augmenter les liquidités de la société.

«L’industrie du divertissement en direct a généré une croissance mondiale incroyable depuis plus de 20 ans, ce qui témoigne de la grande passion et de la résilience de la demande des fans. Avec cette liquidité supplémentaire, la flexibilité de nos clauses restrictives et nos efforts de réduction des coûts, nous pensons que Live Nation a la solidité financière pour traverser cette période difficile.

Nous serons prêts à augmenter rapidement et à reconnecter le public avec les artistes lors des concerts qui l’attendent. »

En plus de la réduction des salaires des cadres, les mesures comprennent le gel de l’embauche, la réduction du recours à des entrepreneurs, la renégociation des locations, des licences et la réduction ou l’élimination d’autres dépenses discrétionnaires telles que les déplacements, les réparations et l’entretien ou la commercialisation.

De plus, ils acceptent l’aide gouvernementale en Europe, en Asie, en Australie et aux États-Unis.

Il a également annoncé qu’il s’attend à ce que, avec une réduction au premier trimestre 2020, ses revenus chutent de 20%.

Alors qu’aux États-Unis – qui rassemblent la moitié des dommages – les remboursements ont déjà commencé, ils attendront que les nouvelles dates des concerts soient prises en compte pour le faire dans d’autres pays.

Alors que les soldes de revenus différés liés aux événements fluctuent tout au long de l’année, compte tenu du calendrier des salons en 2020 et du volume important des ventes pour 2021 au deuxième semestre de cette année, la société s’attend à ce que ce nombre reste à au-dessus des niveaux saisonniers normaux tout au long de cette année “,

Cela a été dit par l’exécutif dans un communiqué publié par divers médias internationaux.

Le solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s’élève à 3,3 milliards de dollars, dont 914 millions de dollars de trésorerie disponible et 2 milliards de dollars de revenus reportés liés aux événements.

Selon le site Pollstar, la capitalisation boursière de Live Nation est passée d’environ 15 milliards de dollars à 8 milliards de dollars.

npq