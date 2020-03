Pablo Chiapella découvre l’entreprise avec laquelle il a gagné un million de pesetas en seulement 15 jours

‘Planeta Calleja’ a dit au revoir la saison au Mexique avec Pablo Chiapella, qui parmi de nombreuses autres aventures a été encouragé à plonger parmi les requins. Mais l’acteur de ‘La que se avecina’ il a également eu le temps de plonger dans son propre passé et avouer à Jesús Calleja des informations sur sa vie qui jusqu’à présent étaient restées cachées, comme la façon dont il est arrivé à Madrid.

Pablo Chiapella avec Jesús Calleja dans «Planeta Calleja»

Chiapella a avoué qu’il avait étudié l’éducation physique et était à 15 jours de s’opposer à un enseignant lorsqu’il a reçu l’appel d’Ernesto Sevilla, qui était son partenaire à l’école d’Albacete, l’informant que Paramount Comedy lui avait acheté un produit. Bien sûr, ce n’était pas une garantie suffisante pour partir, donc j’avais besoin d’argent pour pouvoir le faire et y vivre un moment.

«J’ai réalisé quelques petites économies grâce à une entreprise qui fonctionnait très bien à Albacete, El souco del Botellón», a-t-il expliqué à l’attention de Calleja. “Il a vendu une bouteille de deux litres de whisky DYC, une bouteille de deux litres de Coca-Cola, cinq verres à tube et un sac de glace.“Cette entreprise a connu un tel succès qu’il a réussi à gagner jusqu’à un million de pesetas en seulement 15 jours, ayant initialement investi 30 mille pesetas pour louer et créer l’entreprise avec un autre ami. “Cet argent m’a permis de venir à Madrid, de louer un appartement avec Ernesto, de rejoindre une académie de théâtre et de vivre pendant les premiers mois”, a-t-il déclaré.

Travailler comme un garçon à Madrid

Mais la vie à Madrid implique de nombreuses dépenses, comme le sait l’interprète lui-même. Il avait donc besoin de trouver un emploi dans la capitale pour subvenir à ses besoins. “Ils m’ont engagé pour des enterrements de vie de garçon et je suis allé comme un garçon. Je dansais et soudain je voyais la mariée et je disais: «c’est comme ma mère». Et le spectacle s’est effondré car il m’a tellement rappelé ma mère qu’il ne le pouvait pas “, a-t-il expliqué à l’étonnement de Calleja.

