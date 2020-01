Pablo Lyle doit rester à Miami sur ordre du juge | AP

Pablo Lyle a reçu une gifle mercredi lorsqu’un juge a rejeté sa demande de se rendre au Mexique et lui a ordonné de rester à Miami tout en poursuivant son processus judiciaire. L’acteur mexicain est accusé d’homicide involontaire coupable pour avoir mortellement battu un homme plus âgé après une dispute avec un véhicule.

La juge Marlene Fernández-Karavetsos a toutefois accepté de rendre sa détention à domicile plus flexible à Miami pour lui donner plus de liberté de mouvement, à condition qu’elle retourne dormir la nuit dans l’appartement où elle vit dans un quartier central de la ville.

“Le tribunal ne punit pas les personnes arrêtées”, a déclaré la juge dans une décision écrite de trois pages publiée après une brève audience devant les tribunaux de l’État dans laquelle elle a communiqué sa décision à Lyle. “Les conditions de liberté avant le procès sont raisonnables pour assurer la présence de l’accusé aux futures audiences du tribunal”, a déclaré le juge.

Lyle, qui a joué dans le feuilleton mexicain “Mon adorable malédiction”, continuera de porter un moniteur GPS sur sa cheville qui permet aux autorités de connaître leurs mouvements 24 heures par jour.

La décision du juge a été connue une semaine après que l’actrice lui ait demandé la permission de retourner au Mexique afin d’être proche de sa famille et de travailler. Il a promis qu’il retournerait à Miami pour faire face aux accusations, mais le parquet a exprimé sa crainte que cela ne se produise pas.

Le processus judiciaire de Lyle prend 10 mois et l’acteur n’est pas autorisé à travailler aux États-Unis. Ses avocats ont déclaré mercredi qu’il restait légalement dans ce pays, bien qu’ils n’aient pas fourni de détails. Lors d’une audition précédente, ils avaient déclaré que leur visa de tourisme était sur le point d’expirer.

Lyle vit dans un appartement qui appartient à sa sœur et à son beau-frère, mais sa femme et ses enfants restent au Mexique.

L’acteur de la série Netflix «Yankee» est discrètement entré dans la salle d’audience par une porte arrière, vêtu d’un costume gris clair et d’une cravate de ton sombre. Lucia barbe et a salué avec un «Bonjour» (bonjour) aux journalistes qui attendaient la séance de la séance de l’autre côté du podium du juge. Il a écouté la décision du magistrat et s’est retiré sans faire de déclaration.

“Il a une attitude positive, il a confiance en ses avocats et ses amis”, a déclaré à la fin de l’audience Alejandro Sola, l’un des avocats de l’acteur.

La défense de Lyle demande justice pour rejeter son cas, affirmant qu’il a agi en état de légitime défense. Un ancien juge a rejeté ces arguments et a ordonné de poursuivre le processus judiciaire, mais les avocats de l’acteur ont fait appel de cette décision devant un tribunal supérieur qui n’a pas encore statué. Si le tribunal rejette les arguments de légitime défense, l’affaire se poursuivra avec un procès.

Le juge a fixé une nouvelle audience au 20 mars afin de connaître l’état d’avancement du dossier de Lyle devant la cour d’appel.

Dans sa décision écrite, Fernández-Karavetsos a déclaré que “le tribunal n’est pas convaincu” que les États-Unis laisseraient à nouveau Lyle dans le pays, en supposant qu’il souhaite revenir après avoir voyagé au Mexique.

Il a également indiqué que, bien que le traité d’extradition entre le Mexique et les États-Unis prévoie des crimes pouvant donner lieu à extradition contre un homicide, le Mexique pourrait refuser de l’extrader.

La confrontation avec les véhicules a eu lieu le 31 mars, lorsque le beau-frère de Lyle a transféré l’acteur, sa femme et ses deux enfants à l’aéroport de Miami et a croisé la voiture de Juan Ricardo Hernández, un Cubain de 63 ans.

Selon des images de vidéos de sécurité, Hernández est sorti de son véhicule à un feu rouge et s’est approché de la fenêtre de la voiture dans laquelle Lyle voyageait pour affirmer qu’il avait été bloqué. Le beau-frère de Lyle est sorti de sa voiture et s’est disputé avec Hernandez, mais quand il a vu que son véhicule se déplaçait, il est revenu. C’est alors que Lyle – qui était sur le siège passager – est descendu, a couru vers Hernandez et l’a frappé au visage.

Hernandez a été laissé seul sur le sol pendant que le véhicule de Lyle s’éloignait. Quelques heures plus tard, Lyle a été arrêté à l’aéroport de Miami, alors qu’il s’apprêtait à se rendre au Mexique, et a été libéré sous caution.

Quatre jours plus tard, Hernandez est décédé à l’hôpital en raison d’une lésion cérébrale causée par un traumatisme. Lyle a déclaré qu’il l’avait frappé parce qu’il craignait que le Cubain ne l’attaque avec un pistolet.

