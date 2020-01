Pablo Motos explique pourquoi Pedro Sánchez n’a pas visité ‘El hormiguero’: “Il s’est fâché contre moi”

Jordi Évole a visité le mercredi 29 janvier «El hormiguero» pour présenter son nouveau programme à laSexta: «Lo de Évole». “Vous ne pouvez pas être plus vague. Le titre qui était libre ce qu’il était, les huevazos? “, Lui a donné Pablo Motos Asseyez-vous. Une conversation agréable dans laquelle il y avait aussi du temps pour analyser les apparitions télévisées des dirigeants politiques.

Pablo Motos et Pedro Sánchez

“J’ai dû chercher ma vie car j’ai pu suivre un programme pénitentiaire parce que vous avez absolument tout monopolisé”, a reproché Evole en plaisantant. “Il y avait quelques-uns qui ont interviewé des politiciens et maintenant des politiciens au seul programme qui vient est celui-ci. Je dois chercher mon créneau car je n’interviewe pas Will Smith “, ironisait le catalan, laissant tomber qu’avant les dernières élections il y avait” tout le Christ “par le programme Antena 3.

“Tous sauf Pedro Sánchez”, a déclaré Pablo Motos. Le président actuel est venu quand il était candidat, mais pas en tant que président par intérim. Le présentateur a précisé les raisons de son absence. «Savez-vous pourquoi il n’est plus venu? Il s’est fâché contre moi parce que je l’ai pressé en disant que s’il allait être d’accord avec Podemos. Et il s’est fâché contre moi. Regardez comment l’histoire change », a-t-il dit en montrant le pacte entre les deux partis pour former un gouvernement de coalition.

Abascal et l ‘”hostion”

À l’issue du tour des représentants, Évole a souligné qu’ils avaient discuté avec les fourmis de Pablo Iglesias à Albert Rivera (“Dieu lui a pardonné”). Aussi le leader de VOX, Santiago Abascal, de qui savoir s’il était entré à cheval sur le plateau. Les motos ont répondu non, car “le sol est très glissant”. “Eh bien, dommage, car un hôte lui ferait du bien “, claqua l’invité. “Sans aucun dommage, juste pour faire peur.” Évole a avoué qu’il avait également demandé cette interview, “mais il ne me l’a pas donnée”.

.