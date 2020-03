Paco León révolutionne ses fans en marquant un paquet dans un enregistrement vidéo pendant la quarantaine des coronavirus

Il est indéniable que le confinement obligatoire pour essayer d’arrêter la pandémie mondiale de coronavirus fait voler notre imagination plus que jamais. Appels vidéo de groupe, défis sportifs avec des amis, fêtes virtuelles, énigmes de toutes sortes ou jeux avec des voisins. C’est une petite partie de tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux tout au long de cette quarantaine. On le voit dans les profils de personnes anonymes et aussi de visages connus et c’est qu’il y a beaucoup d’acteurs et de chanteurs qui n’ont pas hésité à utiliser leurs comptes pour encourager leurs followers, soit avec des concerts en ligne, avec des spectacles en direct répondant à leurs questions … ou avec des danses sensuelles, comme dans le cas de Paco León. Et l’acteur a surpris ses followers avec une danse sexy à la maison.

Paquet de marquage Paco León dans une publication dans les réseauxPaco León

Le créateur et protagoniste de ‘Arde Madrid’, de Movistar +, a publié une vidéo sur son profil officiel TikTok dans laquelle nous l’avons vu vêtu de vêtements de sport et exécutant une danse amusante. “Seul à la maison … découvrir TikTok. C’est la fin”, a également écrit l’interprète sur Twitter, partageant l’enregistrement. Ce que l’interprète attendait peu (ou peut-être oui), c’est la répercussion que cette vidéo a eue, et qu’il n’y a pas peu d’internautes qui ont remarqué que dans ce pantalon, ses parties les plus intimes sont marquées de manière notoire. Tout au long de la danse, l’anatomie la plus intime de l’acteur est perçue et évidemment, cela a suscité toutes sortes de commentaires sur les réseaux sociaux parmi ses fans.

La réaction de ses partisans

“Vous ne pouvez pas être plus gentil”, a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a répondu: “Maintenant, sans pantalon, allez“Pour sa part, un troisième a dit:” C’est la mise en quarantaine ou cet homme devient intéressant “, tandis qu’un autre a répondu:” Il fait de plus en plus chaud tous les jours. “Sans aucun doute, la plupart des commentaires ont été drôles et surtout mettant en évidence la bonne anatomie que l’acteur montre, mais malgré tout, tout n’a pas été positif en termes de commentaires, et un suiveur a répondu à la vidéo avec un message quelque peu sec: “Les gens ont de plus en plus de connards. C’est la vraie pandémie.” Paco León n’a pas hésité à répondre, avec le sens de l’humour qui le caractérise, sans aucun doute: “Excusez-moi, mais j’ai toujours été un connard. Tout comme vous, une personne amère.”

Paco León et sa carrière réussie

Depuis que nous l’avons rencontré à ‘Aída’, Paco León est devenu l’un des visages les plus reconnus de notre scène télévisuelle et cinématographique. Tout au long de cette période, nous l’avons vu dans des films comme “Toc toc” ou “Enceinte” tandis qu’à la télévision, il a été l’un des protagonistes de “La peste” de Movistar +, “Arde Madrid” sur la même plateforme (projet en celui qui est aussi créateur) et est aujourd’hui l’un des visages les plus connus de la troupe d’acteurs qui joue dans la célèbre ‘La casa de las flores’, une série créée par Manolo Caro et qui peut être vue partout dans le monde via Netflix.

