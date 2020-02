Paco Vazga et Valentina Íñiguez, les nouveaux souverains du Carnaval de Mazatlan 2020 | Le débat

Il Carnaval international de Mazatlan 2020 a déjà les plus hauts souverains du grand parti, Paco Vazga et Valentina Íñiguez qui ont respectivement obtenu le titre de roi de joie et de règne enfantin.

L’ambiance de cette élection était garantie par le groupe “Sens contraire“qui a répandu la joie avec son répertoire de musique tout en faisant connaître le nom du les rois de cette fête maximale.

Reyes et les candidats ont joyeusement célébré une nuit d’élection pour le prochain Carnaval de Mazatlan 2020. Le débat

Pour sa part, Paco Vazga avec 230 mille voix, il a été couronné comme le nouveau Carnival King Nous sommes l’Amérique, qui a triomphé dans la lutte avec Fernando Espinoza qui a recueilli 110 mille voix en plus du titre de Prince Carnaval

Paco Vazga a obtenu le titre de roi du carnaval de Mazatlan 2020. Le débat

Tandis que Valentina Íñiguez, a obtenu le titre de reconstitution enfantine du parti carnestolenda en recueillant 505 146 mille voix.

Valentina Íñiguez fera partie de l’histoire du Carnaval de Mazatlan 2020. Le débat

Après le verdict du gagnants, une série d’applaudissements et d’excitation ont montré leur soutien aux nouveaux souverains qui, au rythme de la musique, ont célébré leur prochaine participation à la fête du port, qui se tiendra du jeudi 20 février au 25 du mois en cours à Mazatlan, siège de l’un des carnavals les plus colorés.

