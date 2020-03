Padma Lakshmi sur la préparation des aliments en quarantaine et la nouvelle saison de «Top Chef»

Padma Lakshmi de Top Chef – animatrice et productrice exécutive de l’émission – s’est arrêtée à Today cette semaine pour brancher la nouvelle saison 17 de la compétition culinaire, qui mettra en vedette une liste d’anciennes stars en compétition pour le titre, et le plus gros prix en espèces de l’émission à ce jour

Padma Lakshmi de «Top Chef» | Noel Vasquez / .

La mère d’un enfant a également évoqué la pandémie croissante de coronavirus (COVID-19) qui affecte tant de personnes et comment garder votre famille bien nourrie en ce moment.

Lakshmi parle de la nouvelle saison de «Top Chef»

La nouvelle saison de Top Chef est là et, cette fois, c’est une saison all-stars. Première le 19 mars 2020 à 22 h ET / PT sur Bravo, la dix-septième saison mettra en vedette quinze candidats de toutes les saisons passées de l’émission. Le hic, cette fois, c’est que ce sont des concurrents qui n’ont jamais remporté le titre. La saison 17 leur offre l’opportunité de revenir et de saisir la chance de gagner.

“C’est All-Stars, ce qui est vraiment excitant”, a déclaré l’animatrice de la compétition à Savannah Guthrie lors de son apparition cette semaine sur Today. “Vous allez connaître tous les candidats. Nous avons dix finalistes et cinq avant-gardistes, donc ils ont tous au moins atteint la dernière partie de [the show]. “

Cette saison a été tournée à Los Angeles.

«Nous avons donc beaucoup de choses à faire, nous tournons à l’Observatoire Griffith, au Disney Concert Hall, nous sommes au L.A. Coliseum avec tous ces olympiens, nous avons Randall Park. . . Kelly Clarkson, je veux dire, c’est plein à craquer [guests]. “

La nouvelle saison mettra en vedette des juges dont Ruth Reichl, Marcus Samuelsson, Ali Wong et Danny Trejo. Le gagnant de cette saison vise le premier prix de l’émission de 250 000 $.

Dîner au temps des coronavirus

Lakshmi a des stratégies pour nourrir votre famille pendant ce qui doit être l’une des périodes les plus stressantes de l’histoire moderne. Avec autant de personnes dans le monde qui doivent s’isoler ou s’auto-mettre en quarantaine, ou simplement rester à la maison et loin des rassemblements publics pour réduire les risques de propagation du coronavirus, c’est une période anxieuse.

“. . . [I]Si vous voulez vous préparer à être à la maison et ne pas acheter des choses, vous savez, vous pouvez non seulement congeler des choses, mais simplement acheter des légumes surgelés, car congelés sont meilleurs que des conserves et ils font généralement surgeler des légumes afin qu’ils conservent la plupart de leurs vitamines. »

Recette de soupe de ribolitta de Lakshmi

Lakshmi a expliqué comment elle envisageait d’approcher de sa cuisine, alors qu’elle préparait de la soupe Ribollita avec Savannah Guthrie, d’autant plus que les supermarchés connaissent des étagères plus vides en raison de gens qui s’approvisionnent en cas de quarantaine inattendue.

“C’est une excellente recette pour geler, en ce moment, que nous parlons de pénuries alimentaires. Je sortirais. . ., achetez autant de fruits et légumes que possible, cuisinez avec votre famille, faites un plat comme celui-ci, congelez-le en portions, vous savez, si vous avez une famille de quatre personnes, faites quatre portions pour ne pas avoir ce gros bloc de glace à dégivrer. “

“Il y a une autre recette sur le site Web Aujourd’hui, que j’ai faite la dernière fois que je suis ici, qui est pour le Porc Chili Vert, tout aussi facile, et si vous êtes végétarien, vous pouvez remplacer la viande par des haricots blancs. Super duper facile. “

Lire la suite: ‘Top Chef ’: Padma Lakshmi et pourquoi elle se sentait comme une faussaire à la télé-réalité