Padmé revient hanter Dark Vador dans une nouvelle bande dessinée de Star Wars

Dans un sens poétique, l’histoire de Guerres des étoiles c’est essentiellement l’amour d’Anakin Skywalker pour un Padmé Amidala qui a détruit et sauvé une galaxie entière. C’est pourquoi la nouvelle série de bandes dessinées Marvel a décidé d’approfondir ce qui a initialement provoqué la montée de Dark Vador.

L’histoire reprendra après les événements de l’Empire contre-attaque. Sachant maintenant qu’il a un fils, Vader succombe à nouveau à l’angoisse et au chagrin, promettant de tuer tous ceux qui lui ont caché cela. Mais dans sa crise de rage, le Seigneur Sith trouve une chance de revisiter sa propre descente dans les ténèbres. Alors que le premier aperçu de Dark Vador # 1 le montrait de retour dans la propriété de Lars, de nouvelles images du numéro # 2 montrent l’utilisateur de force sombre confronté aux souvenirs de sa défunte épouse.

Vous pouvez consulter les pages d’aperçu officielles du deuxième numéro ci-dessous:

Cliquer pour agrandir

Selon l’écrivain Grek Pak, la décision de Vador d’affronter son sombre passé mènera à “une rencontre terrible et inévitable avec quelqu’un qu’il n’aurait jamais dû croiser”. Maintenant, si vous êtes un fan de Star Wars et que vous ne pouvez pas en avoir assez des menaçant Dark Vador, alors cette allumeuse est tout ce dont vous avez besoin pour plonger tête première dans cette nouvelle série.

Comme Pak l’explique lui-même:

“Dans le sillage d’Empire Strikes Back, Dark Vador a pour mission terrifiante de détruire tous ceux qui lui ont caché son fils Luke. Mais dans le processus, il découvre une ombre de son passé pour laquelle il n’est absolument pas prêt. Travailler sur ce livre est un choc, une révélation et un frisson constants.

On nous a donné le feu vert pour faire un voyage sans précédent dans le cœur sombre du Seigneur des Ténèbres et explorer ce que Padmé signifie toujours pour lui après toutes ces années. Toute l’équipe créative apporte tout ce qu’elle a à cette histoire et je ne peux pas attendre que vous découvriez la vérité choquante derrière ces images. “

Pendant ce temps, nous avons récemment appris que Dark Vador reviendrait à l’avenir Guerres des étoiles des films, preuve que le voyage du Seigneur Sith, l’un des méchants les plus emblématiques de tous les temps, est encore loin d’être terminé.