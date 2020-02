Painkiller: Netflix commande une série d’opioïdes sur la crise avec Peter Berg réalisateur

Painkiller: Netflix commande une série sur la crise des opioïdes sous la direction de Peter Berg

Anti douleur, une série limitée de huit épisodes sur les origines de la crise des opioïdes, a été éclairée par Netflix, a confirmé Variety. Peter Berg (Lone Survivor, Horizon en eau profonde, Les restes) devrait diriger les huit épisodes.

Micah Fitzerman-Blue et Noah Harpster (Une belle journée dans le quartier, Transparent) rédigera, présentera et exécutera la série. Eric Newman, le showrunner pour Narcos: Mexique, est producteur exécutif dans le cadre de son contrat global avec le streamer.

«Je suis vraiment chargé de participer à une exploration aussi approfondie de la genèse de la parodie des opioïdes», Dit Berg. “Les entreprises qui profitent de la mort et de la toxicomanie sont pour moi un jeu équitable lorsqu’il s’agit d’éclairer la réalité de la façon dont elles gèrent leur entreprise. »

La crise des opioïdes en Amérique est devenue un problème de santé publique massif ces dernières années, avec une sur-prescription généralisée de médicaments comme le fentanyl, le Vicodin et l’OxyContin entraînant des problèmes massifs de toxicomanie et de décès par surdose.

«Une tragédie qui se prépare depuis des décennies, la crise des opioïdes est devenue l’une des crises de santé publique les plus dévastatrices de notre temps. Contrairement à d’autres épidémies de drogue, nées de la fabrication souterraine et de la contrebande secrète, cette épidémie a commencé par des ordonnances délivrées par des médecins, approuvées par les régulateurs gouvernementaux et promues par un géant pharmaceutique familial qui a fait des milliards tout en trahissant la confiance des patients et du public, “ Dit Newman. «Je suis reconnaissant à Micah & Noah et à Alex de m’avoir apporté cette histoire. Le récit de Noah et Micah sur la façon dont cela s’est produit, basé sur les reportages spectaculaires de Patrick Radden Keefe et Barry Meier, est déchirant et terrifiant. Je suis honoré de travailler avec le grand Alex Gibney et je suis ravi que Peter Berg vienne le diriger. “

Le lauréat Alex Gibney (Taxi vers le côté obscur, Enron: les gars les plus intelligents dans la salle, Devenir clair) exécutera. Patrick Radden Keefe (The New Yorker’s “The Family That Built An Empire of Pain) et Barry Meier (Pain Killer: un empire de tromperie et l’origine de l’épidémie d’opioïdes en Amérique) servira de consultant pour la série.

