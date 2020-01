Palm Springs, Boys State établit des records de vente à Sundance – / Film

Andy Samberg Palm Springs vient de battre les plus beaux records du Sundance Film Festival 2020 cette année. Hulu et Neon ont acquis la comédie romantique pour 17,5 millions de dollars… et 69 cents. Le nombre a battu les records de vente de Sundance pour le plus gros contrat d’acquisition, dépassant le film de Nate Parker en 2016, The Birth of a Nation, de 69 cents. Et tandis que Hulu et Neon ont conclu un accord historique digne de quelques clins d’œil et coups de coude, Apple et A24 ont célébré un accord record plus sérieux dans leur acquisition de Boys State, Un documentaire bourdonnant qui, à 12 millions de dollars, est devenu le documentaire le mieux payé de l’histoire de Sundance.

Deadline a annoncé que Hulu et Neon avaient battu des records de vente à Sundance avec son acquisition de Palm Springs pour 17 500 000,69 $. La société était très déterminée à annoncer ce prix au centime, alors que ces derniers 69 cents poussent l’accord juste après le succès de Sundance en 2016, The Birth of a Nation, que Fox Searchlight a acquis pour 17,5 millions de dollars. Cela fait de Palm Springs le recordman du plus gros contrat de Sundance, certainement un prix impressionnant pour une comédie au budget modeste qui a néanmoins valu des éloges au festival.

Samberg, qui joue dans le film aux côtés de Cristin Milioti, et ses producteurs Akiva Schaffer, Jorma Taccone de The Lonely Island et Becky Sloviter ont publié une annonce de célébration très conforme à la plaisanterie intérieure dans les numéros d’acquisition.

“Nous avons dépensé plus de 85 millions de dollars de notre propre argent pour ce film, NOUS PRENONS UN BAIN sur cette affaire”, ont écrit Samberg, Schaffer, Taccone et Sloviter. «Nous espérons que NEON et Hulu sont heureux, mais nous avons certainement beaucoup d’explications à faire à nos familles.»

Voici le synopsis de Palm Springs:

Pendant un mariage à Palm Springs, Nyles (Andy Samberg) rencontre Sarah (Cristin Milioti), la demoiselle d’honneur et la brebis noire de la famille. Après l’avoir sauvée d’un toast désastreux, Sarah est attirée par Nyles et son nihilisme décalé. Mais lorsque leur rendez-vous impromptu est contrecarré par une interruption surréaliste, Sarah doit se joindre à Nyles pour embrasser l’idée que rien n’a vraiment d’importance, et ils commencent à faire des ravages fougueux lors de la célébration du mariage.

Pendant ce temps, Apple et A24, l’équipe de distribution de streamer-indie, ne devaient pas être présentés par Hulu et Neon. Les sociétés ont acquis les droits mondiaux du documentaire Boys State pour 12 millions de dollars, établissant un nouveau record pour la plus grande vente de documentaire jamais réalisée dans un festival, selon The Hollywood Reporter. Le documentaire, qui relate une «expérience inhabituelle» qui a rassemblé 1 000 garçons de 17 ans de tout l’État du Texas pour construire un gouvernement représentatif à partir de zéro. Réalisé par Jesse Moss et Amanda McBaine, Boys State est un documentaire bourdonnant qui s’appelle American Factory cette année, qui a valu un clin d’œil aux Oscars.

Apple et A24 ont battu Netflix et Hulu pour le film, qui aurait également fait une offre de 12 millions de dollars. Le détenteur du record précédent pour la plus grande vente de documentaires était Knock Down the House 2019, qui s’est vendu à 10 millions de dollars. A24 sortira Boys State en salles.

