‘Palo y Astilla’, la nouvelle de Mamen Mendizábal, ouvre le 18 mars à laSexta

«Palo y astilla», le nouveau programme présenté par Mamen Mendizábal, l’un des visages les plus reconnus de laSexta, a déjà une date de sortie. Comme il a été rendu public dans ‘Zapeando’, le 18 mars, l’espace arrivera aux heures de grande écoute de la chaîne Atresmediaun journaliste plonge avec les protagonistes dans leur vie personnelle pour découvrir comment ils ont réussi à réussir dans le domaine professionnel.

Dans chaque épisode, un personnage bien connu rend hommage à ses parents en parcourant ses souvenirs à travers ses albums photos, vidéos et témoignages de personnes très proches d’eux. Avec ce voyage émotionnel, les invités revoient également en profondeur leur vaste carrière professionnelle et analysent comment leur carrière a été organisée pour réussir. L’objectif de l’espace est de valoriser ce qui a été hérité des parents, comment ils ont influencé la vie des autres et reconnaître l’effort qu’ils font pour les enfants.

La première saison, qui peut déjà être vue à travers Atresplayer Premium, se compose de six épisodes, dans lesquels nous pourrons faire la connaissance de personnes très importantes dans le pays, telles que Iñaki Gabilondo, Alberto Chicote, Arantxa Sánchez Vicario, Javier Sardà et El Great Wyoming S’adressant à La Vanguardia, Mendizábal a expliqué que le programme montre “des histoires de remerciements et d’hommage aux parents” et vise à découvrir “Quand cesse-t-on d’être éclaté pour devenir un bâton et devenir l’arbre qui surpasse une famille”.

Le premier lot de protagonistes compte le prestigieux journaliste Iñaki Gabilondo, qui parcourra les rues de son Saint-Sébastien natal avec Mendizábal et soulignera l’importance du dialogue et de la coexistence. L’acteur José Sacristán, lauréat d’un prix Goya, se souviendra également de ses parents de son Chinchón natal, soulignant l’influence qu’ils ont exercée sur leur amour de l’art et leur engagement politique et social. Alberto Chicote, un autre des visages les plus connus de laSexta, rejoindra Mendizábal pour visiter son quartier, Carabanchel, où ses parents se souviendront comment il est passé d’un mauvais élève à un cuisinier de référence.

Javier Sardá il se souviendra avec l’hôte de «Mieux vaut tard» de sa dure enfance, à la tête d’un père veuf avec peu de moyens. Très proche de son père, le présentateur de «Martian Chronicles» a appris de lui importance du sens de l’humour et hérité de ses préoccupations politiques. Le Grand Wyoming n’a pas non plus eu une enfance facile, avec une mère absente pendant de longues périodes à cause des profondes dépressions dont il a souffert. Le présentateur de «The Intermediate» racontera comment il est passé d’une pharmacie du quartier madrilène de Prosperidad au petit écran.

