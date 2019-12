Paloma Ford brise la sécheresse avec "la pluie"

Paloma Ford a fait une pause du côté de la musique, mais elle est revenue pour reprendre son nouveau morceau "Rain", offrant une fois de plus un ensemble délicat de voix pour créer une sélection enchanteresse.

"'Rain' représente tous les sommets émotionnels au début d'une relation", explique Ford à Complexe. "Quand la passion, la romance et l'énergie submergent complètement vos meilleurs jugements et insécurités. C'est le moment de séduction lorsque vous décidez de baisser la garde et de faire un acte de foi, malgré le fait que vous vous êtes peut-être rendu vulnérable à quelqu'un qui n'aime pas aussi dur que toi. "

La nouvelle chanson apparaîtra sur Paloma à venir X TAPES projet.

Écoutez ci-dessous.

Paroles Quotable

Pouvez-vous simplement me pleuvoir?

N'allez pas chasser les cascades

J'ai besoin de toute ton attention bébé

Plans ce soir. Mettez-les de côté